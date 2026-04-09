富權：民進黨將在彰化縣坐收藍營內亂紅利？

中評社香港4月9日電／澳門新華澳報9日發表富權文章：民進黨將在彰化縣坐收藍營內亂紅利？以下為文章內容。



對今年底縣市長選舉選情的評估，有不少人擔心中國國民黨將會丟失三幾個縣市。而彰化縣的“姐弟之爭”，更將此不樂觀情緒推向高點。



擁有一百二十萬人口的彰化縣，是台灣地區“六都”之外的第一大縣，既是濁水溪以北藍營傳統優勢區的重要堡壘，也是二零二六年台灣地區“九合一”選戰中藍綠白三方爭奪的核心戰場。當前選情呈現“綠營整合完畢、藍營內耗不止、民眾黨伺機破局”的鮮明格局，各方勢力的布局與較量，直接決定這片關鍵版圖的最終歸屬，其中國民黨的提名內亂更是成為左右選情的核心變數。



現任國民黨籍縣長王惠美兩屆任期屆滿，藍營亟需推出強棒延續執政，但提名過程卻陷入長達數月的內亂，成為選情最大隱患。目前藍營核心矛盾集中在“家族內鬥”與“空降爭議”兩大焦點，基層焦慮情緒持續發酵。



藍營內亂的核心的是彰化縣當地政治世家“謝家”的姐弟之爭。“立委”謝衣鳳自二零二五年底便高調表態角逐縣長，其家族在彰化深耕四十餘年，祖父謝言信曾任省議員，母親鄭汝芬曾任“立委”，胞弟謝典霖更已連任五屆彰化縣議長，政商關係盤根錯節，影響力深遠。謝衣鳳自身擁有四屆“立委”資歷，在北彰化深耕多年，二零二四年“立委”選舉中除溪洲鄉外，在所有鄉鎮均以過半選票取勝，基層動員能力強，在藍營潛在候選人中民調支持度領先。



但矛盾的焦點在於，謝家若出現“姐姐選縣長、弟弟任議長”的局面，將形成從行政到議會的權力壟斷，不僅觸動地方派系的敏感神經，也引發藍營支持者不滿。謝典霖公開表態，若姐姐執意參選，謝家長輩將“躺平”不支持，甚至不參選縣議員，更拋出“柯文哲、黃國昌適合空降彰化縣長”的說法，姐弟關係劍拔弩張。這場內耗從二零二五年十二月持續至今，謝家長輩遲遲未能平息爭端，導致藍營基層人心渙散，也給對手留下可乘之機。



面對謝家內鬥僵局，國民黨中央於四月七日作出關鍵決定：彰化縣長提名跳過初選與協調式民調，採取徵召制，同時任命謝衣鳳為黨部副秘書長，由前“立委”蕭景田回鍋接任彰化縣黨部主委，試圖以人事調整化解內亂，並為徵召人選鋪路。最終，在蕭景田的推動下，國民黨有意徵召前考紀會主委、律師魏平政代表藍營參選。但卻在背後隱藏著派系交換——蕭景田二零二二年涉賄選案時，魏平政曾擔任其辯護律師，此次蕭景田回任輔選，意在報恩並整合地方派系。



然而，這一舉措不但未能平息風波，反而引發更大反彈。謝衣鳳當即在社交媒體明確表示，將會卸任彰化縣黨部主委，但卻拒絕接任副秘書長，誓言爭取提名“到最後一刻”，認為該人事安排是“條件交換退選”，並將希望寄託於正在出訪的黨主席鄭麗文，暗示提名進程仍有轉圜餘地。與此同時，基層反彈更為強烈，二林鎮黨部主委謝彥慧憤而請辭，痛批中央“密室交易、無視基層”，其家族在二林鎮擁有深厚根基，此次請辭恐引發鄉鎮黨部主委、村里長集體退黨，動搖藍營基層樁腳。

