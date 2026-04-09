復活節港珠澳大橋為何“大塞車”？

陳先生4月4日凌晨時分抵達港珠澳大橋香港口岸車輛通關廣場。(香港文匯報) 中評社香港4月9日電／一連5天的復活節清明節假期7日結束，5天共有237.3萬人次港人離境，當中經陸路或海路北上內地者佔約四分之三。同期入境香港的內地訪客和其他訪客分別衹有47.3萬和17.6萬人次，合計64.9萬人次，僅及離境港人數量的27.3%，對香港零售市道算有小補。



香港文匯報報導，假期最後一天，有近75.8萬人次市民返港，當中羅湖口岸是香港各個口岸中最墟冚的，達14.5萬人次；其次是深圳灣口岸和落馬洲支線口岸，各有約12萬人次；而港珠澳大橋口岸也突破10萬大關，以10.7萬人次排名第四。



事實上，在假期結束前一天，大橋6日已開始出現逼爆情況，深夜一度湧現長長車龍。原來香港5天復活節清明節假期（3至7日）與內地3天清明節假期（4至6日）重疊，按慣例，清明節假期間，內地高速公路對7座及以下小型客車實行免費通行政策，所以，北上的港車若提前一天（6日）返港，既可能避過“最後一天塞餐飽”的困境，又可享受港珠澳大橋豁免150元人民幣通行費的好處。



人同此心，心同此理，那就導致港珠澳大橋創出一項新紀錄——據珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站統計，香港單牌車6日出入境達1.79萬架次，刷新大橋開通以來的最高紀錄。



為改善口岸擁擠情況，中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培7日接受香港文匯報訪問時建議，港珠澳大橋珠海口岸在車輛高峰時段實行人性化安排，推行“人車同檢”措施，因為現時口岸“人車分檢”，出現“人等車”及“車等人”現象而加劇口岸擠塞。他亦期望三地政府未來在高峰時段，安排皇崗、蓮塘等其他口岸分流通關車輛，以減輕港珠澳大橋的壓力。智慧交通聯盟理事長張欣宇亦建議，未來可採用無感化檢驗等方式提升各口岸的通關能力，他呼籲有關部門加快推進。



免橋費和免塞車其實也可兼得，讀者陳先生對香港文匯報記者說，他在假期第一天4月3日在珠海晚飯後，原計劃駕車返港，席間同行家人認為如能在珠海逗留多兩個多小時，就可免費通行大橋，於是陳先生一行三人晚飯後加插了一個環節，觀看了晚上9時半的袁和平電影《鏢人：風起大漠》。他們在珠海看完電影，到達港珠澳大橋珠海口岸往香港方向的車輛通關廣場時，剛好是4日零時10分。現場有不少車輛排隊過關，但也說不上塞車。



對於李耀培和張欣宇的建議，陳先生認為可行，其中“人車同檢”可免去同車乘客下車步行上樓通關、通關後下樓找車之苦；而“加關分流”更是祖籍粵東的港車車主的殷切期望，他們返鄉時可免去“大兜圈”之苦，也是香港各界的共同心聲。



香港2026年復活節清明節假期出入境人次統計



入境



日期○香港居民○內地訪客○其他訪客○合計



3日○296，468○76，709○44，208○417，385



4日○357，126○132，078○39，929○529，133



5日○493，189○122，730○36，926○652，845



6日○662，008○80，455○30，786○773，249



7日○757，761○60，817○24，422○843，000



總計○2，566，552○472，789○176，271○3，215，612



出境



日期○香港居民○內地訪客○其他訪客○合計



3日○709，837○76，812○30，715○817，364



4日○553，445○116，681○36，690○706，816



5日○448，650○133，710○46，821○629，181



6日○416，032○106，921○45，754○568，707



7日○245，452○53，942○33，015○332，409



總計○2，373，416○488，066○192，995○3，054，477



資料來源：入境事務處



整理：香港文匯報