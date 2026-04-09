港股昨急飆776點　夜期高見二萬六

中評社香港4月9日電／美國與伊朗達成臨時停火協議，全球股市向上；恒指昨天全日報升776點，是近一年來最大單日升市。通脹預期降溫，息口敏感股漲幅靠前，科技股阿里巴巴（09988）升超過6%，智譜（02513）飆高11%。跨國金融股滙控（00005）有6%進賬。



大公報報導，景順指出，中東衝突以來，科技及人工智能（AI）股份明顯超賣，預料於未來數周出現逆轉。里昂認為，現時可以重新增加周期性資產配置比重，等到達成和平協議恐為時已晚。東亞銀行預測港股年底見29000點，短期震盪為入市時機。美股早段大升超過2%，恒指夜期早段高見26080點。



中東緊張局勢暫時緩和，投機資金趁消息炒高風險資產，恒指全日最多升817點，收市時升776點或3%，報25893點；以點數升幅計，是2025年2月21日以來最大單日升市。增量資金入市，加上淡友平倉，主板成交額較上日激增1288億至3724億元，是3月9日以來最多。



景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，在美伊兩國實現“永久和平”局面前，投資者需留意諸多複雜問題。他相信，短期內局勢降溫有望帶動股市續升，非美國市場或將跑贏。亞洲市場方面，中東衝突以來，亞洲科技及AI股份明顯超賣，美股及AI相關股份相對地表現較佳，而只要停火局勢得以維持，前述趨勢料於未來數周出現逆轉。



瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認為，雖然美伊停火或可提振市場情緒，但後續仍存在高度不確定，投資者應保持多元化和適當對沖，以應對短期波動，同時把握長期機會。另外，投資者應審慎管理對油價高度敏感的市場配置，關注長期增長前景良好、受能源供應中斷影響較小的防禦性板塊。近期市場受消息面影響大幅波動，投資者適宜採取平衡型配置。



光證：績優科技股迎反彈



光大證券國際證券策略師伍禮賢預期，美伊兩國談判結果難料，未來兩周談判過程或會曲折，惟市場憧憬局勢會轉好，相信港股短線趨勢會以反彈向上為主。恒指昨日已升穿下降軌頂部，下一個目標是26300點，即頭肩頂的頸線。他相信，在3月份錄得較大跌幅的績優科技股、金融股有望顯著反彈，如中國平安（02318）、滙控、萬國數據（09698）、嗶哩嗶哩（09626）等。



東亞：短期震盪提供吸納機會



另外，東亞銀行（00023）發表研究報告指出，基本情景假設下，中東戰局於未來4至6周緩和，布蘭特油價回落至每桶90美元下方，今年恒指目標由30800點調整至29000點，短期震盪將提供吸納機會。該行看好AI雲平台、人形機器人、內地新型消費、內地保險、本港地產、本港交通運輸板塊。悲觀情景假設下，恒指目標由30800點調整至24200點，今季將面臨超過10%調整幅度，即下試23000點。



焦點股表現方面，智譜發布新模型並且加價10%，昨日股價升11.4%，報868.5元。市監總局要求外賣平台開展自查整改，美團（03690）升10.2%，報88.5元。阿里巴巴升6.7%，報126.5元。國際金價曾升4%，金礦股造好，山東黃金（01787）升8%，報36.12元。中東地緣衝擊降溫，滙控升6.6%，報138.6元。