美股收盤大漲　原油供應恢復受關注

中評社香港4月9日電／由於美國與伊朗宣佈停火兩周，市場人氣回升推高對風險資產的需求，美國紐約股市三大股指8日大幅走高，收盤時三大股指漲幅均超2.5%。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲1325.46點，收於47909.92點，漲幅為2.85%；標準普爾500種股票指數上漲165.96點，收於6782.81點，漲幅為2.51%；納斯達克綜合指數上漲617.15點，收於22635.00點，漲幅為2.80%。



與此同時，霍爾木茲海峽航運部分恢復等消息引發國際原油期貨價格暴跌。截至8日收盤，紐約商品交易所5月交貨的輕質原油期貨價格下跌18.54美元，收於每桶94.41美元，跌幅為16.41%；6月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌14.52美元，收於每桶94.75美元，跌幅為13.29%。



新華社報導，國際貨運信息平台海上交通網站發佈的信息顯示，美伊宣佈停火後，已經有多艘貨輪通過霍爾木茲海峽，但海峽航運仍停留在非常低的水平，仍有大量油輪、液化石油氣船和液化天然氣船被困在海峽內。



美國自由資本市場公司全球首席策略師傑伊·伍茲認為，現在市場擔憂的是這兩周內能否產生新的解決方案。美國全國投資管理集團投資研究負責人馬克·哈克特說，停火是積極因素，但不是解決方案。當市場頭寸變得非常擁擠之後，可能輕鬆觸發反轉。