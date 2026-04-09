美伊停火已現破裂跡象　中東局勢再添變數

中評社香港4月9日電／钜亨網消息，《TheStreet》報導，在美國總統特朗普周二與伊朗達成為期兩周的停火協議後，全球一度鬆了一口氣。各國領袖紛紛表達肯定，投資人也開始重新布局，拋售原油、轉而買進股票。



然而，距離宣布僅短短不到24小時，該地區的實質情況幾乎沒有改變。或許“停火”這個詞已失去原本意義，這項協議就像近年中東各種所謂的“共識”一樣脆弱。



從雙方態度來看，快速達成解決方案幾乎像是放手一搏。投資人再次在理由不明情況下押注樂觀情緒，而就在兩天前，特朗普才警告，若未達成協議，將把伊朗“打回石器時代”。



停火是如何達成？



美國及其盟友與伊朗之間的每一次升級衝突，幾乎都伴隨著相互報復。最近一次是在4月7日，以色列對伊朗南帕爾斯 （Asaluyeh）氣田的阿薩盧耶（Asaluyeh）石化設施發動大規模攻擊。隨後，美國對哈格島（Kharg）的軍事資產發動戰略打擊。這兩處都是伊朗國內能源產業的重要據點。



伊朗則回擊沙特阿拉伯的朱拜爾（Jubail）工業城，對關鍵設施造成重大破壞。此次攻擊推升美國國內油價突破每桶117美元，也促使特朗普發布48小時最後通牒，威脅對伊朗能源與交通基礎設施“全面摧毀”。



隨後由巴基斯坦進行斡旋，伊朗同意一項包含重新開放荷姆茲海峽 （Hormuz Strait）在內的10點提案。美國同意暫停衝突兩周，消息一出油價隨即大幅下跌。



停火現況如何？



協議雖已達成，但美國與伊朗目前都未完全遵守，這對停火的持續性及後續談判都不是好兆頭。



部分原因可能在於，目前似乎尚未有正式的書面協議或具體條款，僅是美國、伊朗及其盟友之間的一種“共識”。但“共識”本身可能有多種解讀。



以色列周三在黎巴嫩發動新一輪軍事行動，瞄準準軍事組織真主黨（Hezbollah），投下數百枚炸彈。報導指出，攻擊已造成數百人死亡、數千人受傷，也促使伊朗指控美國違反停火協議。

