鄭麗文訪洋山港：兩岸定會擔起和平使命

中國國民黨主席鄭麗文9日一早赴上海洋山港參訪（中評社 海涵攝） 中評社上海4月9日電（記者 海涵）中國國民黨主席鄭麗文9日一早赴上海洋山港，在此見證100多年前孫中山《實業計劃》從藍圖變為現實。



鄭麗文在洋山港停留了一個小時有餘。期間，她認真聆聽了洋山港發展情況，也不時同港區工作人員交流，還細致查看了港區地圖。



鄭麗文參觀後表示，世界的貨物在洋山港進出、吞吐，我們也抱著面向國際社會的胸懷，更加自信地向世界宣示，兩岸一定會擔負起在整個區域創造和平、維持穩定的使命，讓所有人可以來這裡實現美好夢想。



洋山港目前已成為上海國際航運中心建設的關鍵支點、全球航運市場的重要坐標，是航運綜合物流樞紐、港航技術躍升平台和高水平對外開放窗口。



百年前，中國民主革命先驅孫中山先生在《實業計劃》中，滿懷對國家富強、民族振興的期許，提出了建設“東方大港”的戰略構想。他明確指出，上海之為中國東方世界商港也，實不可謂居於理想的位置。在此種商港最良之位置，當在杭州灣中乍浦正南之地。孫中山先生點出的地址，正是如今上海洋山深水港的所在地。



洋山港也是台灣政要來到上海常去的參訪點之一。2005年洋山港一期工程正式啟用後，中國國民黨榮譽主席連戰率先前來參訪，面對這座世界級大港的恢弘氣象贊嘆不已；2009年，時任高雄市長的民進黨籍人士陳菊到訪參觀；2019年，時任台北市長柯文哲也前往洋山港實地瞭解建設運營情況；2023年4月，馬英九首次率團訪問大陸期間，專程到訪洋山港；同年8月，台北市市長蔣萬安也來到這裡參訪交流。一次次參訪，見證著兩岸各界對大陸發展成就的關注，也維繫著兩岸民間交流的緊密紐帶。



值得一提的是，洋山港還是兩岸海上直航的起點之一，具有特殊意義。2008年12月15日，兩岸同胞期盼已久的海運直航全面實現，首航儀式便在洋山港舉行。時任中國國民黨副主席蔣孝嚴專程趕赴上海，共同見證這一重要時刻。當天，中海集團“新非洲”輪、中遠集團“遠河”輪從洋山港緩緩啟航，駛向台灣高雄港，兩岸海上直航就此正式開啟，打破了此前兩岸海運往來的諸多壁壘，為兩岸經貿合作、人員往來、文化交流搭建起更為便捷順暢的海上通道，大幅拉近了兩岸的時空距離，為兩岸關係和平發展注入了強勁動力。