中國經濟顯韌性　人民幣升至三年高

中國出口保持相對強勢，是支撐人民幣匯率韌性的主要力量。（大公報） 中評社香港4月9日電／美伊衝突暫歇兩周的消息，令到美匯指數走軟，昨日盤中最低曾見98.53。在美元走弱的背景下，在岸和離岸人民幣兌美元均跳空高開，在岸人民幣曾高見6.8246，創2023年3月24日以來新高；離岸匯價也曾升至6.8216水平。在岸人民幣昨日日盤收報6.8274，較上日升323點或0.47%。



大公報報導，分析認為，地緣衝突引發的國際油價上漲對中國的衝擊較小，在美元指數回落、一季度中國經濟實現“開門紅”，以及人民銀行持續釋放穩匯率信號背景下，人民幣偏強的走勢符合預期，短期人民幣匯率有望在當前水平雙向平穩波動，全年看匯率大概率保持穩步升值勢頭。



出口佳 結匯需求支持匯率



招銀全球經濟金融研究小組分析，當前中國出口仍續相對強勢，前期積壓的存量結匯需求有望繼續釋放，出口韌性疊加結匯需求回流，成為支撐人民幣匯率韌性的主要力量。與此同時，在美伊衝突引發的全球能源供給危機中，中國煤炭資源高度自給，相比高度依賴能源進口的經濟體而言，中國經濟受到的衝擊相對更小，能源高度自給的相對優勢為人民幣匯率帶來安全溢價。



展望未來，申萬宏源證券首席經濟學家趙偉指出，房地產行業對中國經濟的拖累正邊際遞減、經濟內需亦處在復甦軌道，加之聯儲局本輪政策大幅收緊仍有距離，中期維度看“人民幣匯率升值有一定延續性”。即便未來可能出現美元反彈、貿易摩擦升溫等影響人民幣升值節奏的因素，但也未必會扭轉匯率中長期穩步升值的節奏。



瑞銀財富管理投資總監辦公室團隊預計，人民幣匯率升勢有足夠支撐，一是經通脹調整後的人民幣加權匯率估值偏低，二是企業結匯需求有望保持強勁，三是政策面持續釋放支持人民幣穩步升值的信號。該行坦言，當前市場更關注人民幣匯率升值的速度，考慮到人行明確將繼續實施“適度寬鬆”的貨幣政策，並保持匯率“在合理均衡水平上基本穩定”，今年人民幣大概率保持穩步升值勢頭，“人民幣匯率急速升值，很可能被金融管理部門視為‘匯率超調’”。