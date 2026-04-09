香港樓價向上　20屋苑估值首季全線升

中評社香港4月9日電／樓價重拾升勢，據《大公報》追蹤的20個屋苑單位估值全線上揚，多達半數單位估價於首季錄5%或以上升幅，其中以鰂魚湧康怡花園表現最突出，單位估值按季飆升逾13%，其次是屯門市廣場，身價首季急彈逾8%，可見樓市升勢全面覆蓋上車盤及中產屋苑。業界人士估計，新盤熱銷帶動整體樓市，第二季估價可望穩步上揚。



據大公報報導，《大公報》抽選20大屋苑單位於恒生銀行進行估價，涉及一房至四房戶型，實用面積由282至975方呎，截至今年3月底，全數20個單位估價對比去年12月底均錄得上調，升幅介乎0.82%至13.16%。



當中，多達10個屋苑單位的估價升幅達5%或以上，涵蓋上車盤至四房大單位，升幅最多是康怡花園R座低層10室兩房戶，實用面積466方呎，該單位去年12月底獲恒生銀行估值是570萬元，最新3月底已上調至645萬元，短短3個月上升75萬元，升幅達13.16%。



太古城兩房則王升穿900萬



上車盤的估價升幅亦甚明顯，屯門市廣場3座高層E室，單位實用面積392方呎，今年3月底估價480萬元，較去年12月底的443萬元，上升37萬元或8.35%。



被喻為“樓市風向標”的鰂魚湧太古城，單位估價首季調升逾5%，天山閣中層E室兩房則王，實用面積582方呎，去年12月底的估值871萬元，上月已升穿900萬元，達915萬元，短短3個月上調44萬元或5.05%。



“老牌屋苑”荔枝角美孚新邨的單位估價，於去年下半年已急速反彈，今年首季升勢相對落後，涉及單位為4期百老匯街101號中層C室，實用面積561方呎，上月底估值為589萬元，對比去年12月底輕微上調5萬元，升幅不足1%。



僅兩屋苑估價單月下跌



按月方面，綜觀《大公報》追蹤的20個屋苑單位，其中18個於3月份的估值獲銀行上調，升幅介乎0.85%至6.09%，升幅最多仍屬康怡花園R座低層10室，單位估價較2月份急揚37萬元。至於估價下調的屋苑有兩個，其中將軍澳日出康城領都2座高層RD室，實用面積975方呎，屬四房戶型，上月底估值為1064萬元，按月輕微回落11萬元或1.02%。值得留意，該單位去年9月估值僅973萬元，今年2月已急升至1075萬元，短短5個月累計上調達10.48%，不排除估價屬於急升後的技術性調整。



業界人士分析，首季新盤熱銷，帶動樓市氣氛向好，隨著二手減價盤被市場消耗，反價成交開始出現，推動樓價上揚。踏入第二季，若新盤求價兼求量策略奏效，有望帶動整體樓價升勢延續，第二季樓市表現仍然看俏，銀行信心增加，估價有望穩步上揚。