鄭麗文參觀洋山港　讚上海繁花般大都會

4月9日上午，中國國民黨主席鄭麗文在參觀洋山港時發表談話（中評社 海涵攝） 中評社北京４月９日電（記者 海涵）中國國民黨主席鄭麗文９日上午在參觀洋山港時發表談話。她表示，如今的上海是繁花般的大都會，比歷史上任何時刻都要美麗。



鄭麗文說，周二抵達上海的時候，就在上空鳥瞰了整個上海市。雖然在上海停留的時間不長，但依舊可以透過上海訴說太多故事。



鄭麗文分享，昨晚下榻的飯店（瑞金洲際酒店）曾是蔣介石與宋美齡舉辦私人訂婚宴的地方，同樣的地方，毛主席也曾在此下榻。



談到昨晚夜游黃浦江，鄭麗文說，上海水道縱橫、海陸百川、人文薈萃，長出來這麼一個繁花般的大都會，萬紫千紅、千嬌百媚，真的令人目不暇接。



鄭麗文也回望歷史指出，１８４２年鴉片戰爭爆發，英國人從此地攻進來；１９３７年淞滬會戰，國民政府在此同日軍整整打了三個月，死傷慘烈；１９４９年，這裡又成為生死離別的港口，許多我們非常熟悉的長輩在此搭船離開。“當時想必他們都會最後一眼望向故土，想記一下故鄉最後的模樣。他們中很多人最後都來不及回來。”



鄭麗文感慨，那些曾經生活在歷史不幸時刻中的人，他們倒下的時候只看到了烽火和殘垣斷壁，他們又怎敢相信短短幾十年後，黃浦江岸竟可以如此璀璨？站在黃浦江畔，此刻的上海比歷史上任何時刻都繁華美麗，讓人忍不住想要讓如此美好永遠駐留。