鄭麗文：此行帶給台灣親朋禮物就是和平

4月9日上午，中國國民黨主席鄭麗文在參觀洋山港時發表談話（中評社 海涵攝） 中評社上海4月9日電（記者 海涵）中國國民黨主席鄭麗文9日上午在上海洋山港發表談話。講話中，她引用著名詩作《在佛蘭德斯戰場》和魯迅名句勉勵要為和平而努力。她表示，如果可能的話，她帶給所有台灣親朋好友的禮物就是和平。因為和平可以讓一切成為可能，可以讓大家所想的一切都能夠發生。



鄭麗文說，她昨日想起第一次世界大戰期間非常有名的詩作《在佛蘭德斯戰場》。這首詩讓亡者說話，詩里寫到，“就在幾天前我們跟你們一樣活著，一樣看著日升，看著日落，一樣愛人，也被愛著，但現在我們卻躺在佛蘭德斯這片田野上，所以活著的人們，如果你們背棄了我們這些死者，我們必不得安眠。”



鄭麗文用英文和中文再度重復強調了“如果你們背棄了我們這些死者，我們必不得安眠”這句詩。她說，我們雖然來不及給先人和平，但一定來得及給今天的人、給後人和平。上海是辜汪會談進行的地方，辜先生曾跟他的家人說，比達到“九二共識”更重要的工作是，未來一定要讓每一次的會談不會是最後一次，要保證有下一次的會談。而下一次不需要非由辜先生本人來談不可，但促成和平的努力不要中斷。



鄭麗文指出，辜汪會談把和平從雲端拉到現實。正是由於每一次增加彼此理解和善意、不斷累積互信的工作，才能促成和平。她深信於此，也為此而來。“兩岸要走出一條和平之路。只要堅定走下去，未來自然會有更多比我更厲害、更聰明、更優秀的人加入。”

