【
大
中
小
】 【
打 印
】
特朗普：美軍繼續駐扎在伊朗境內及其周邊
http://www.CRNTT.com
2026-04-09 12:50:50
中評社香港4月9日電／美國總統特朗普8日在社交媒體上發文說，所有美國艦船、飛機及軍事人員，連同額外彈藥、武器以及任何其他適當且必要的物資，“將繼續駐扎在伊朗境內及其周邊地區，直到達成的協議得到全面遵守”。
新華社報導，特朗普還寫道：“若因任何原因未能遵守，儘管這種可能性極小，那麼戰火將重燃，其規模將比以往任何人所見過的更大、更強、更猛烈。”
特朗普稱，美伊早就達成了共識，伊朗將絕無核武器，且霍爾木茲海峽必須保持開放與安全。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美伊停火已現破裂跡象 中東局勢再添變數
(2026-04-09 11:27:25)
美股收盤大漲 原油供應恢復受關注
(2026-04-09 11:09:04)
美軍高官：停火只是暫時 隨時準備戰鬥
(2026-04-09 10:35:09)
以空襲一天內致上千人死傷 黎宣布全國哀悼
(2026-04-09 10:16:07)
一天之內 以空襲黎巴嫩致254死1165傷
(2026-04-09 10:15:29)
美以伊戰事進入第四十一天，最新動態
(2026-04-09 10:13:12)
以色列計劃大幅增產“箭”式攔截彈
(2026-04-09 10:10:44)
以總理：與伊停火只是以方所有目標的一個階段
(2026-04-09 09:40:25)