特朗普：美軍繼續駐扎在伊朗境內及其周邊

中評社香港4月9日電／美國總統特朗普8日在社交媒體上發文說，所有美國艦船、飛機及軍事人員，連同額外彈藥、武器以及任何其他適當且必要的物資，“將繼續駐扎在伊朗境內及其周邊地區，直到達成的協議得到全面遵守”。



新華社報導，特朗普還寫道：“若因任何原因未能遵守，儘管這種可能性極小，那麼戰火將重燃，其規模將比以往任何人所見過的更大、更強、更猛烈。”



特朗普稱，美伊早就達成了共識，伊朗將絕無核武器，且霍爾木茲海峽必須保持開放與安全。