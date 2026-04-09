伊朗駐巴基斯坦大使：伊代表團9日抵伊斯蘭堡

中評社香港4月9日電／伊朗駐巴基斯坦大使穆加達姆9日在社交媒體上發文說，儘管以色列方面屢次違反停火協議，但應巴基斯坦總理夏巴茲邀請，伊朗代表團將於9日晚抵達伊斯蘭堡，就伊朗方面提出的10項停戰條款展開嚴肅對話。