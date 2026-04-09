鄭麗文：國民黨重執政 台商結束委屈

國民黨主席鄭麗文向台商喊話（中評社 張嘉文攝） 中評社上海4月9日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，今天中午在上海和全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）進行餐敘。她向台商喊話說，我們當然主張兩岸敵對的狀態一定要結束，必須要打破。用善意來代替對抗，用對話來取代衝突。讓兩岸的年輕人更要多互動、多交流、多交朋友。讓兩岸的產業能夠更深度地對接。



鄭麗文說，國民黨會持續努力，讓所有的台胞朋友、台商朋友能夠有個安心從事兩岸交流、台灣人民可以安居樂業、兩岸也可以和平發展的大環境。



鄭麗文強調，中國國民黨既然要推動兩岸關係的正常化、全面的和解跟合作，長期深耕大陸市場的所有台商，是我們最關注、最重視的。在過去這些年，她知道大家委屈了。但這個委屈，國民黨相信在2028年重返執政的時候，就可以讓你們全部結束，迎來一個全新的時代。



這場活動是在上海東郊賓館會議中心舉行，現場席開30桌，超過300位來自大陸各地的台商會長出席。鄭麗文在台企聯會長李政宏和榮譽會長王屏生的陪同下入場，受到熱烈歡迎。



鄭麗文致詞時表示，過去二十年、三十年，台商在大陸的卓越成就，固然有我們勤奮的智慧，但是也深得兩個巨大的時代紅利，一個當然就是上世紀90年代所啟動的全球化；第二是大陸改革開放初期的人口紅利。但是這兩個支撐的重大紅利，已經面對了新的時局、不同改變。正經歷一場劇烈的、正往“逆全球化”的方向發展；另外大陸的經濟發展也日新月異、不斷突破，有了本質上的根本轉變。



鄭麗文說，所以從過去那種“高速成長”的階段，轉向了“高品質發展”的階段。過去那種拼資源、拼消耗、拼勞力的粗放型增長模式已經成為過去，大陸也不斷地在提倡新的發展理念。因此必須要面對新的時代，對於新的結構性的盈利模式的根本改變，必須要有新的戰略，要有新的前瞻思維。



她認為，在“十五五”規劃裡，台商至少可以在三大領域具有不可替代的獨特優勢，一，從過去的代工製造，要往“AI 人工智慧製造”能級躍升；二，在氣候變遷挑戰下，如何能夠節能減碳，把握“雙碳戰略”，成為綠色低碳發展的重要產業引領者；三，在服務業的部分，台灣本來就具有細膩的、人性化的、有溫度的、重品質的服務基因。台灣具備有完善的健保體系經驗、精緻的長照服務模式以及高水平的臨床醫學，我們完全可以跟大陸的龐大市場需求來對接，發展出真正懂得人心、真正能夠深入人心的“銀髮經濟”產業鏈。



鄭麗文強調，對中國國民黨以及台灣各位台商台胞，我們都希望能夠讓台灣越來越興旺。這個前提就是需要推動兩岸的和平，因為唯有兩岸和平，才能興旺。國民黨無論是在現在，或者是未來重返執政，我們都會在我們的位置上面，全力地推動兩岸在經濟、文化、青年、社會各領域的大交流、大突破。



對於台商長久以來關心的問題，鄭麗文說，比如增加航班航點，我們也都一直努力地在溝通推動。還有“五險一金”繳納、滯納金的問題等等，我們也都幫大家反映、協助安排員工返台參加活動、申請商務入境許可等等所遇到的困難，我們也都會關注並且適時地反應。



鄭麗文指出，只要我們有信心共同努力，我們也一定會充分地反映各位所面臨的種種挑戰、需要解決的困難跟問題，也讓大陸方面能夠更精準、更貼心、更全面地照顧到台商的需求。中國國民黨永遠做台商最堅實的後盾。

