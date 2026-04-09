推河套香港園區發展 立法會議員齊考察

香港特區立法會逾50名議員到河套香港園區考察（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月9日電（記者 盧哲）為充分掌握河套合作區的最新發展情況，香港特區立法會主席李慧琼9日率領工商及創新科技事務委員會的委員等逾50名議員，赴北部都會區的河套深港科技創新合作區香港園區（河套香港園區）考察。



上午10時左右，搭載議員的兩輛大巴車抵達河套香港園區。香港特區政府創新科技及工業局局長孫東及常秘兼港深創科園公司董事會主席蔡傑銘等人已早先抵達等候。考察團首先在園區內已啟用的大樓前合影，並向拍攝的無人機揮手致意。



隨後，考察團先後參觀了園區內的8號實驗室大樓、中電落馬洲河套變電站及人才公寓等，並與園區代表交流瞭解園區最新發展。整個考察行程歷時逾2小時。



在總結考察行程時，創新科技及工業局局長孫東表示，此次實地考察有助日後審議相關政策，以及資源撥款。“議員們在考察過程中提出很多積極建設性意見，充分體現了行政、立法機關，攜手推動創科發現決心。”



孫東談到，河套香港園區是香港深度參與粵港澳大灣區創科建設的代表作，也是未來香港北都發展的關鍵所在。“所以未來特區政府也要和立法會議員一起充分發揮香港的超級聯繫人與超級增值人的角色，在河套地區早日實現硬聯通、軟聯通、新聯通，力爭在香港首個五年規劃結束之際，呈交一份滿意答卷。”