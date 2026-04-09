【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗駐巴大使删除代表團將抵達伊斯蘭堡的帖文
http://www.CRNTT.com
2026-04-09 15:09:46
中評社香港4月9日電／伊朗駐巴基斯坦大使穆加達姆9日删除了他此前在社交媒體平台X上發布的關於伊朗代表團將於9日晚抵達巴基斯坦伊斯蘭堡的帖文。
據新華社報導，穆加達姆此前發文說，儘管以色列屢次違反停火協議，但應巴基斯坦總理夏巴茲邀請，伊朗代表團將於9日晚抵達伊斯蘭堡，就伊朗提出的10項停戰條款展開嚴肅對話。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
伊朗駐巴基斯坦大使：伊代表團9日抵伊斯蘭堡
(2026-04-09 14:03:39)
特朗普：美媒披露伊方10項停火條款是假新聞
(2026-04-09 12:54:31)
特朗普：美軍繼續駐扎在伊朗境內及其周邊
(2026-04-09 12:50:50)
美伊停火兩周 邱毅：是特朗普緩兵之計？
(2026-04-09 11:58:15)
美股收盤大漲 原油供應恢復受關注
(2026-04-09 11:09:04)
美軍高官：停火只是暫時 隨時準備戰鬥
(2026-04-09 10:35:09)
以空襲一天內致上千人死傷 黎宣布全國哀悼
(2026-04-09 10:16:07)
一天之內 以空襲黎巴嫩致254死1165傷
(2026-04-09 10:15:29)