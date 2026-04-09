歐洲金融機構：油價短期難回中東衝突前水平

中評社香港4月9日電／多家歐洲金融機構8日發布報告預測，國際油價短期內難回落至美以伊衝突前水平，市場需關注霍爾木茲海峽通行和中東地區基礎設施恢復情況。



荷蘭國際集團表示，美國和伊朗同意停火兩周的消息一定程度上緩解了市場對石油長期供應受阻的擔憂，國際油價跌至每桶100美元以下。未來油價走勢將取決於談判能否達成持久協議以及海峽航運水平能否恢復正常。預計市場在談判期間仍會出現持續波動。



新華社報導，瑞銀集團表示，尚不清楚海峽航運何時以及能在多大程度上恢復，部分油輪需要時間重新規劃航線。一旦海峽通行再次受阻，能源價格可能迅速反彈。此外，即便在樂觀情況下，能源基礎設施修復和生產恢復也需要數周甚至數月時間。因此，能源價格短期內不太可能回落到衝突前水平。



巴克萊銀行認為，停火暫時避免了“最糟糕的情況”發生，為進一步緩和局勢打開大門，但由於能源基礎設施受損及衝突最終走向不明朗，油價在升高後不太可能很快完全逆轉。



英國凱投國際宏觀經濟咨詢公司分析認為，在停火持續有效的情況下，油價可能回落。布倫特原油第二季度均價預計約為每桶95美元，至第四季度回落至每桶80美元左右。



法國興業銀行分析師邁克爾·黑格說，假設停火成功且局勢不再緊張，到年底油價下限預計為每桶85美元。如果各國出於能源安全等原因開始囤積石油，油價可能進一步上升。



美國和以色列2月底對伊朗發起襲擊後，霍爾木茲海峽航運幾乎完全中斷，紐約原油期貨價格從每桶70美元下方飈升至4月初的每桶110美元上方。