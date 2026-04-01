探訪河套香港園區人才公寓 精緻創科生活

樓高5層的人才公寓（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月10日電（記者 盧哲）香港特區立法會逾50名議員，9日前往北部都會區(“北都”)考察，瞭解河套深港科技創新合作區香港園區(“河套香港園區”)的最新發展。考察行程之一是到訪園區內的人才公寓，中評社記者等隨訪傳媒在園區安排下也參觀了人才公寓公寓“示範單位”，感受其中精緻的創科生活。



河套香港園區自2025年12月正式開園，園區兩座主要供生物及化學研發之用的濕實驗室大樓已經啟用，提供共約32000平方米樓面面積，去年落成至今已有接近80間來自本地及海內外的機構和企業陸續進駐，使用率近九成。



在濕實驗室大樓的對面，就是樓高5層的人才公寓。中評社記者在現場看到，標註為“11號大樓”的人才公寓地下一層已開設了便利店和餐廳。進入公寓大門，大堂內舒適的綠化及沙發區和挑高的樓層設計有十足現代感；進門處準備的雨傘、茶幾上的瓶裝水，讓人感受到細節上的用心。



在電梯一側是公寓信箱，旁邊停放著兩部機器人，展現了公寓的“創科”基因。據介紹，公寓設有多用途室、影院、音樂室、廚房、樓頂花園，公共空間設計活潑精緻，走廊的“咖啡區”風味十足。園區資料顯示，人才公寓大樓獲得多個綠建環評建築社區鉑金級認證，共提供包括開放式、一房家庭式及關愛單位3類共100個房間，面積由245方呎至480方呎，月租由6300元至1.65萬元不等，部分配有約21方呎的露台，而各個房間亦配備智能家居系統、室內空氣質量監察系統、生物識別門禁系統等智能科技。



記者參觀的“示範單位”是一套兩百多方呎和一套四百多方呎的房間。可以看到雖然房型有大小差異，但房間設計都充分利用了空間，精緻而溫馨。



多位議員在參觀後表示，人才公寓內的配套一應俱全，有助吸引各地人才到河套區發展。

