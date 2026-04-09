日警方就闖使館事件認為警衛疏漏“極其嚴重”

中評社香港4月9日電／共同社報導，一名日本陸上自衛官（23歲）因闖入中國駐日大使館（東京都港區）院內被逮捕。在日本首相高市早苗圍繞台灣有事的發言導致日中關係惡化的情況下，中方對此事進行強烈指責。日本警察廳認為警衛方面的疏漏被指責的事態“極其嚴重”，指示各地警方防止此類情況再度發生。被捕自衛官表示“當時想向大使表達意見”，東京警視廳正在調查詳細的動機。



據警視廳等部門介紹，3月24日被捕的三等陸尉村田晃大涉嫌從與大使館相鄰的建築物翻越牆壁，闖入中國大使館。



《維也納外交關係公約》規定，外交官的接受國應保護大使館。中國大使館由警視廳24小時負責警衛，警視廳幹部也表示“這是不應該發生的事”。警察廳3月30日召集負責各國大使館等設施日常警戒的都道府縣警方警備部長們開會。警察廳長官楠芳伸稱“防止再次發生，回應國際信賴是當務之急”，要求徹底做好警衛工作。



然而，中國大使館周圍大樓和公寓林立。過去曾擔任過警衛工作的警察透露真實想法稱：“如果是普通人可以進出的地方，很難全部甄別是不是可疑的人。”



警視廳稱，村田自稱希望中方克制對日強硬言論。大使館院內樹叢中發現了疑似村田帶入的刀具，他本人表示，“我想的是若不被採納，那就自盡，讓人震驚。”



防衛省稱，村田1月結束陸自幹部候補生學校的課程，不久前被分配到陸自EBINO駐地（宮崎縣）。防衛省在錄用普通幹部候補生時，就日本國籍和有無犯罪經歷等《自衛隊法》規定的不夠格事項展開調查，但據稱“並未接到其工作態度和言行存在問題的報告”。



某自衛隊幹部表示“隨著人們對騷擾問題的意識提高，進一步的提問在自衛隊內部也可能被視作問題”，指出“上司及同事要在日常中掌握個人的內心狀態是存在局限性的”。



警視廳對駐地展開入內搜查，正在調查導致此次事件的背景因素。