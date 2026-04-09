這場美伊談判　將是萬斯的大選試金石

中評社香港4月9日電／在美國與伊朗的和平談判中擔任美方“指揮塔”的是傳聞將參加2028年總統大選的副總統萬斯。在被視為競爭對手的國務卿魯比奧存在感不斷提升的情況下，美國時間4月11日啟動的美伊談判將成為萬斯參加大選的關鍵節點。



日經新聞報導，4月8日，白宮發言人萊維特表示，萬斯將出席在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的談判，並將“主導談判的新階段”。據伊朗媒體報導，伊朗方面將由議會議長加利巴夫出席此次談判。



和平談判將以伊朗提出的10項內容為基礎展開磋商。關於美國一直要求的放棄核武器開發，以及停止對親伊朗勢力的支援等問題，伊朗方面的態度尚不明確。雙方已經在鈾濃縮權利相關問題上顯現出觀點上的分歧，萬斯將承擔重大責任。



美國2月28日開始對伊朗發動的軍事打擊，凸顯了對軍事干預外國持消極態度的萬斯與政府高層之間在政治立場上的差異。與特朗普、國防部長赫格塞斯等人宣稱取得“歷史性成果”形成鮮明對比，萬斯在對外場合一直保持沉默。



萬斯在軍事打擊開始兩天後接受了媒體採訪。在接受美國福克斯（FOX）的採訪時，他強調特朗普不會允許像伊拉克戰爭那樣無止境的長期戰。



多家美國媒體報導稱，萬斯在戰鬥開始的初期階段支援對伊朗實施致命性打擊的計劃，但他同時對戰爭的長期化表示擔憂。據稱，他是特朗普身邊少數主張克制的人物之一。



特朗普3月9日向記者透露，萬斯在對伊朗問題方面“在哲學理念上與我略有不同”。4月1日，特朗普半開玩笑地對萬斯說：“你在推動達成協定吧？進展如何？這是一個大交易。如果沒談成，我就怪你萬斯（If it doesn't happen, I'm blaming JD Vance）”。



萬斯是一位對軍事介入外國持消極態度的“克制派”代表性政治家。



2000年代，萬斯高中畢業後入伍，在美國海軍陸戰隊服役期間曾派駐伊拉克。2024年他擔任參議員時在國會演講中表示：“我在伊拉克看到的是我們被騙的事實。外交政策的精英們（普及民主）的承諾完全是一場鬧劇”。

