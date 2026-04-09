美國本土經歷有記錄以來最熱3月

中評社香港4月9日電／美國國家海洋和大氣管理局下屬的國家環境信息中心8日發布公報說，今年3月，美國本土平均氣溫較20世紀同期平均氣溫高出約5.19攝氏度，是美國本土有相關記錄132年以來最熱的3月。



公報顯示，今年3月，美國本土平均氣溫約為10.47攝氏度，是該國首次出現單月平均氣溫較基準值偏高超5攝氏度的情況。此外，2025年4月至2026年3月的12個月，成為美國本土自1895年有相關記錄以來最熱的連續12個月。



新華社報導，公報說，除最北部區域外，美國本土從太平洋沿岸到大西洋沿岸的大部分地區今年3月的氣溫遠高於平均水平。亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州等10個州創下最熱3月紀錄，當月平均氣溫均高於各自4月的平均氣溫。在縣級層面，美國500多個縣（覆蓋美國本土超四分之一區域）經歷了有記錄以來最熱的3月。



公報還指出，美國本土1月至3月的降水量創歷史新低，打破了1910年創下的紀錄。另據最新發布的美國乾旱監測報告，乾旱已覆蓋美國本土近60%區域，為2022年11月以來最大的乾旱覆蓋範圍。



公報預測，今年4月，美國本土大部分地區的氣溫將持續偏高，大盆地、福科納斯地區及美國東南部部分區域氣溫偏高的概率最大，乾旱預計將在美國西部、落基山脈、東南部等地的部分地區持續。