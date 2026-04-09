油價高企　中國電動車在德國市場熱度攀升

中評社香港4月9日電／在德國柏林市中心的一家中國品牌電動車展廳裡，近期到店看車的消費者明顯增加，詢價更頻繁，成交周期也明顯縮短。一位銷售人員告訴記者，因為油價持續走高顯著增加燃油車出行成本，消費者如今購電動車不再猶豫數周，而是經過試駕、對比後很快決定購車。



新華社報導，中東衝突擾動國際油氣運輸背景下，德國乃至歐洲的燃油價格正不斷上漲。德國最大交通協會全德汽車俱樂部發布的數據顯示，4月7日德國柴油價格升至每升約2.5歐元，已連續多天創下歷史新高；E10汽油價格約為每升2.24歐元，為今年以來最高水平。



“我的油車加滿一箱油，已經比中東衝突前漲了35歐元。”在展廳看車的消費者安德烈亞斯·霍伊曼對記者說，“如果這種情況持續，換車就不只是環保問題，而是經濟問題”。



除通過釋放能源儲備等方式平抑市場波動外，自4月1日起，德國政府規定加油站每日僅可在中午12時上調一次油價。然而，政策緩衝效果有限，油價仍在走高。德國消費者不得不對出行成本精打細算，購車需求也悄然改變。



德國管理咨詢公司羅蘭貝格全球高級合夥人鄭贇指出，由於近期油價飈升推高燃油車使用成本，部分消費者轉向電動車。



德國聯邦汽車運輸管理局7日公布的數據顯示，今年3月，德國純電動汽車註冊量達7.07萬輛，同比大幅增長66.2%；插電式混合動力汽車2.99萬輛，同比增長13.0%。中國品牌比亞迪、零跑註冊量均同比增長超三倍，小鵬汽車同比增長超兩倍。