議員赴北都 李慧琼：考察是起點行動才關鍵

香港特區立法會主席李慧琼（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月10日電（記者 盧哲）香港特區立法會主席李慧琼9日率領工商及創新科技事務委員會的委員等逾50名議員，赴北部都會區的河套深港科技創新合作區香港園區（河套香港園區）考察。李慧琼在總結行程時表示，此次走進河套與企業深度交流，是“務實調研助建言”。她強調，考察只是起點，行動才是關鍵，相信每位議員都會善用考察所得，認真審議撥款申請及相關法例，協助特區政府推動河套區長遠發展。



李慧琼表示，立法會應特區政府的邀請來到河套香港園區，瞭解園區的最新建設和營運情況。今次是繼上月底到訪洪水橋後，立法會再次考察北部都會區（北都）。今天有超過50位議員參與，足以見到立法會議員對北都、包括河套園區發展高度關注。



“河套是國家粵港澳大灣區唯一一個內地和香港以創科為主的合作平台，可見河套園區的獨特地位。”李慧琼介紹，今次考察讓議員可以近距離深入瞭解園區大樓的建設進度、最新發展、營運情況和下一階段工作，並聽取政府“南金融、北創科”的布局，以至河套如何與鄰近的新田科技城及沙嶺數據園的協調發展。香港特區政府創新科技及工業局局長孫東亦分享了局方在制訂香港首份五年計劃的工作和思考。



園區發展目標之一，是開闢制度創新試驗田。“未來創新要素跨境流動，即我們十分關心的‘四流’：人員、物資、數據和資金，亦會陸續在園區試行。”李慧琼說，“今日局方和園區公司亦向我們簡介了政府和內地相關部委在這方面的構思和工作進度。”



與此同時，議員們也與多間已進駐河套園區的科技企業代表交流，瞭解他們在園區的業務情況、選擇園區的原因。李慧琼說，企業代表都表示入駐的主要原因是看中園區的地理和區位優勢，以及未來創新要素可以在深圳和香港園區跨境便捷流動等，“這些均是香港園區的優勢。”



李慧琼表示，園區正處於高速發展階段。當局會進一步投放資源，做好硬件和軟件配套，以加強對企業、對人才的支援。立法會亦會一如既往，在支持北都和河套的發展基礎上，做好審議工作，繼續與當局緊密溝通。



“考察只是起點，行動才是關鍵”。李慧琼說，“我深信每位議員一定會善用今次考察所得，認真審議撥款申請及相關法例，同時積極‘落手落腳’，協助特區政府推動河套區長遠發展，向政府提出更多切實可行、真正幫到北都和河套企業的建議，推動河套區更好發展。”



本次考察是兩周內香港特區立法會第二次組團考察北部都會區。李慧琼聯同立法會發展事務委員會委員及其他議員等共46名議員在3月底考察了北部都會區位於北都西面的洪水橋／廈村新發展區的最新產業發展。