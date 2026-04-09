台企聯會長李政宏：期待習鄭會帶來交流曙光

台企聯會長李政宏受訪（中評社 張嘉文攝） 中評社上海4月9日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，今天中午在上海和全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）進行餐敘。台企聯會長李政宏受訪時表示，期待這次可望進行的習鄭會，能夠為我們帶來一些繼續交流交往、更密切交流的曙光，也能夠破除民進黨政府對兩岸交流所設置的障礙。



李政宏說，2016年民進黨執政後推動抗中意識形態，導致兩岸交流受到很大阻礙，很多航點都沒有打開。但其實兩岸經貿依存度非常高，衹有兩岸和平、交流、優勢互補才能夠讓台胞更好。



這場活動是在上海東郊賓館會議中心舉行，現場席開30桌，超過300位來自大陸各地的台商會長出席。鄭麗文在台企聯會長李政宏和榮譽會長王屏生的陪同下入場，受到熱烈歡迎。



李政宏在席間接受媒體聯訪時表示，台商朋友對於鄭麗文堅持九二共識、反對“台獨”立場非常讚賞，而鄭也非常關心台商在這邊的發展。他有向鄭提及，台商在大陸發展得特別好，受到各級政府照顧，特別是一系列的惠台政策；且十五五規劃里為台商帶來更多商機，相信台商朋友還是堅定在此投資的信心、立足在這裡，緊緊抓住十五五規劃的機會開創事業。



談到對於鄭麗文此行的期待，李政宏說，因已近10年沒有國民黨現任主席到大陸參訪，我們都希望兩岸能夠多交流，期待這次的高層會面能帶來曙光，也破除民進黨政府對兩岸交流設置的障礙。



李政宏也說，國民黨雖然在野，但在“立法院”是多數，希望他們能多提案促進兩岸交流，總歸交往總比交戰好，和平比對抗好。畢竟兩岸是同根同源的血脈兄弟，希望藉由國共兩黨遞出橄欖枝，為未來和平發展開創新道路。



至於鄭麗文致詞時提到台商這幾年委屈了，且說2028國民黨重返執政，台商可結束委屈，有台商對此高聲叫好。



李政宏說，“這就是我們的心聲啊！”他坦言，現在台灣的服務業不是太好，兩岸產業優勢互補，如台灣在精密製造，包括電子零配件、半導體有強大優勢，但中國大陸在AI的應用場景是全球獨步領先，為什麼不能夠強強結合？這是我們非常非常重視的問題，也期待國民黨這次訪問能打破堅冰，迎來兩岸更好的合作。

