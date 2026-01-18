中評月刊：台灣農民創業園建設的提質路徑

中評社香港5月3日電/閩江學院海峽兩岸產業融合發展研究院副教授楊金發在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊4月號發表專文《福建省台灣農民創業園建設：成效、瓶頸與提質路徑》，作者認為：在兩岸融合發展持續推進的背景下，台灣農民創業園已成為深化閩台農業合作的重要平台。本文以福建省台灣農民創業園為研究對象，系統梳理其建設歷程與運行成效，重點從產業集聚、產業融合、金融支持、市場拓展、轉型升級與政策落實等方面分析當前面臨的主要瓶頸。研究認為，福建省台灣農民創業園在引進台灣農業要素、培育特色產業、促進農業技術交流和台農發展等方面成效明顯，但在產業鏈協同、金融賦能精準性、社會化服務供給及政策協同落實等方面仍存在制約。基於此，本文提出通過強化產業鏈協同、推動龍頭企業與台農深度合作、提升金融支持效能和持續落細惠台政策，推動台灣農民創業園提質升級。文章內容如下：



作為台商最早投資、對台交流最為密集的地區之一，福建省始終站在兩岸產業與經貿合作的前沿，在推動兩岸關係發展中扮演著舉足輕重的角色①。近年來，中共中央、國務院發佈的《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，對福建省在深化兩岸各領域融合發展、推進國家和平統一的進程上提出了更高的要求。農業作為兩岸融合發展的重要基礎領域,具有同根同源、互補性強、合作空間廣闊等顯著優勢，農業融合不僅是兩岸融合發展的重要構成部分，更是增進兩岸同胞福祉、促進兩岸關係和平發展的重要途徑②。



在此背景下，台灣農民創業園（以下簡稱“台創園”）建設被賦予新的時代內涵和歷史使命。作為兩岸農業合作交流的重要平台，台創園在土地、稅費、金融等方面提供政策支持，持續吸引台灣同胞到大陸投資農業。台創園始創於福建，並逐步在大陸推廣，成為閩台農業合作領域先行先試的重要成果。總體來看，經過多年的發展實踐，福建省台創園在引進台灣農業要素、培育特色產業、促進農業技術交流和台農發展等方面取得了顯著成效，但也面臨著不少挑戰，在產業集聚、融合深度和體制機制等方面面臨著現實制約。基於此，本文以2024年10月新增認定前已獲批的6個國家級台灣農民創業園（漳浦、漳平、仙遊、清流、福清、惠安）為研究對象，系統梳理其發展歷程，深入分析其建設主要成效與現實瓶頸，探討提質增效的現實路徑，以期為深化閩台農業合作、推進兩岸融合發展示範區建設及促進在閩台資農業企業的高質量發展提供有益借鑒。