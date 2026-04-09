鄭麗文搭乘廈門航空　遇上“難能可貴的緣分”

(圖源：鄭麗文臉書) 中評社台北4月9日電／中國國民黨主席鄭麗文今天下午從上海搭乘廈門航空到北京。鄭麗文臉書說，我們遇到五位台灣籍空服員，她們分別來自板橋、台中、高雄、花蓮、新竹，因為廈門航空曾在台招聘台灣籍的空服員，今天才有幸與她們在空中相遇。



鄭麗文臉書說，“雲端相逢，歡喜鬥陣”，很開心能和五位美麗又專業的空服員合影，她們也非常興奮、臉上都洋溢著燦爛的笑容。我替她們簽名，也收到了她們送的小卡片，以及精美的“馬上有福”剪紙，真是難能可貴的緣分！