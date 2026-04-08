台商：鄭麗文大陸行意義正面　獲廣泛支持

全國台企聯副會長、深圳台商協會會長許富賢（中評社 海涵攝） 中評社上海4月10日電（記者 海涵）中國國民黨主席鄭麗文4月9日中午在上海與全國台灣同胞投資企業聯誼會成員餐敘。與會台商在受訪時表示，鄭麗文主席此次大陸之行具有十分正面的意義，讓廣大台商看到了兩岸和平的希望，得到台商廣泛支持。



全國台企聯副會長、深圳台商協會會長許富賢表示，鄭麗文主席及國民黨訪問團來訪，讓廣大台商看到了兩岸和平的希望。他指出，兩岸交流合作價值重大、意義深遠。



許富賢談到，40年來台商扎根祖國大陸發展，一直得到各級政府的關心與支持。“我們遇到困難時，是祖國大陸為我們排憂解難、擋風遮雨，對此我們感恩在心。”



全國台企聯常務副會長兼婦女工作委員會主任委員李泓蘭表示，此次鄭麗文主席來大陸交流，具有十分正面的意義。鄭主席以和平為念、共謀兩岸太平的初衷，有助於增進兩岸彼此理解、推動兩岸交流向更務實方向發展，在當前兩岸形勢下尤為難得，台商都很支持。



李泓蘭認為，鄭麗文此次訪陸，也彰顯了女性在兩岸交流互動中多元且重要的作用，能讓兩岸交流更有溫度，搭建起信任與理解的橋梁，拉近兩岸同胞距離。未來兩岸女性將攜手為中華民族偉大復興貢獻巾幗力量。



談及大陸“十五五”規劃，李泓蘭表示，規劃發展方向清晰，為深化兩岸經濟合作作出系統部署，也為台商台企扎根大陸發展指明方向、規劃路徑，讓台商倍感振奮、充滿信心。她希望未來兩岸合作更聚焦高質量發展，以增進兩岸同胞心靈契合為重點，推動交流向更有溫度、更有深度的方向邁進。



李泓蘭長期在大陸發展，她表示，大陸始終秉持兩岸一家親理念，積極推進兩岸經濟合作、深化各領域融合發展，一系列惠及台胞的同等待遇政策落地見效，讓台商在大陸發展安心又有保障。



“兩岸一家親，沒有任何力量能把我們分開。”李泓蘭表示，多年來兩岸經濟已形成“你中有我、我中有你”的緊密互補格局。所謂兩岸經貿脫鈎、產業斷裂的說法，既違背產業發展規律，不可能成功，更不得人心。