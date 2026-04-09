河套香港園區建設提速 望加快招商引資

香港特區政府創新科技及工業局局長孫東（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月9日電（記者 盧哲）香港特區政府創新科技及工業局局長孫東9日表示，河套香港園區目前正加快建設，正興建的五幢大樓將於年底落成；近期第一期餘下地塊將會有序地推出供市場參與。孫東還提到，下一步希望加快招商引資工作，使更多企業能夠有機會、有條件入駐香港園區。



當天，香港特區立法會主席李慧琼率領工商及創新科技事務委員會的委員等逾50名議員，赴北部都會區的河套深港科技創新合作區香港園區（河套香港園區）考察。孫東陪同參與考察活動。



在會見傳媒時，孫東介紹，50餘位立法會議員來到河套香港園區，親身瞭解園區的發展計劃以及未來的工作計劃。立法會議員們參觀了已經落成的濕實驗室大樓、人才公寓、供電設施等，並且與進駐園區的公司作交流。



孫東感謝立法會議員對河套香港園區以及香港創科發展的關注和支持，他指出，這次實地考察，有助日後審議相關政策以及資源撥款。議員們在考察過程中提出了很多極具建設性的意見，充分體現了行政立法機關攜手推動創科發展的決心。



孫東說，國家“十五五”規劃明確支持香港建設國際創新科技中心。特區政府會與立法會議員一道積極對接國家發展策略，目前正在著手制定香港首個五年規劃。河套是國家“十四五”規劃下粵港澳大灣區唯一以科技創新為主題的合作平台，以“一河兩岸、一區兩園”的模式與深圳園區協同發展，發揮河套地區獨特的地理優勢，以及深圳與香港的制度優勢。河套香港園區已於去年十二月正式開園，目前園區公司正在著手加緊兩方面工作：第一，加快河套香港園區建設，未來正在興建的五幢大樓將於年底落成；另外，近期第一期餘下地塊，將會有序地推出供市場參與。



孫東提到，現在園區兩幢濕實驗室大樓已經有79間企業入駐，入駐率接近九成。下一步，希望通過即將新建成的五幢大樓加快招商引資的工作，使得更多的企業能夠有機會、有條件入駐香港園區。孫東強調，招商引資和生態建設，是未來需要落實的重要工作。



孫東強調，河套香港園區是香港深度參與粵港澳大灣區創科建設的代表作，也是未來香港北部都會區發展的關鍵所在。所以，未來特區政府願意與立法會議員一起充分發揮香港“超級聯繫人”與“超級增值人”的角色，在河套地區早日實現“硬聯通”、“軟聯通”及“心聯通”，力爭在香港首個五年規劃結束之際，呈交一份滿意的答卷。