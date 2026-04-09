紐約長島建築師承認殺8女　海灘謀殺案告終

中評社香港4月9日電／美國長島一名建築師今天在法庭上承認自1990年代起殺害8名女性。這起惡名昭彰的連環殺人案曾困擾調查人員多年，直到2023年採集到DNA證據，才協助警方逮捕霍爾曼進而破案。



中央社據美媒報導，紐約州薩福克郡（Suffolk County）地區檢察官辦公室在聲明中表示，現年62歲的霍爾曼（Rex Heuermann）告訴紐約河源（Riverhead）一名法官，他勒斃那些女性，其中大多數是20多歲，並將部分屍體分屍，再以粗麻布包裹屍塊丟棄。



他原本遭控犯下7項謀殺罪，這些案件發生於1993年到2010年間，他原本將在今年秋季受審。今天出庭時，他承認犯下第8起殺人案，但此案不在指控名單上。



檢方表示，預計他在6月回到法庭時，將被判處無期徒刑且不得假釋。



2010年到2011年，警方在吉爾戈海灘（Gilgo Beach）一處偏遠地帶發現多處人類遺骸，使得“吉爾戈海灘謀殺案”引發全美關注。吉爾戈海灘位於紐約市以東約48公里處，距霍爾曼住家僅需短程車程。此案的調查持續多年，但遲遲未能指認出犯嫌，後來啟發了多部電影與紀錄片。



調查人員最終能將霍爾曼與此案聯繫起來，部分原因是監視小組在曼哈頓（Manhattan）跟蹤霍爾曼時，看到他丟棄一塊披薩餅皮，調查人員隨後從這塊披薩餅皮採集到DNA證據。



霍爾曼的律師布朗（Michael Brown）在庭審結束後向媒體表示，霍爾曼決定認罪，是為了讓受害者家屬與自己的家人免於經歷審判過程的痛苦。認罪協議也包括同意配合聯邦調查局（FBI）行為分析小組調查。



布朗說：“我認為今天的進展，有望為家屬們帶來一些平靜與慰藉。”