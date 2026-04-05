考察河套香港園區 多位議員獻策助力

逾50名議員赴河套香港園區考察（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月10日電（記者 盧哲）香港特區立法會主席李慧琼9日率領工商及創新科技事務委員會的委員等逾50名議員，赴北部都會區的河套深港科技創新合作區香港園區（河套香港園區）考察。談及考察感受，多位議員表達了對園區制度及配套建設的關注與思考。議員紛紛表示，接下來將在議會履職盡責，為河套發展獻策助力。



當天，在創新科技及工業局局長孫東和常任秘書長暨港深創新及科技園公司主席蔡傑銘陪同下，前往考察的議員先聽取港深創新及科技園公司行政總裁馬惟善介紹，瞭解園區的整體規劃、產業布局及招商引資進展。



議員隨後到訪位於園區8號大樓的“躍進空間”，視察園區為初創企業提供的共享工作間和辦公室。議員在“躍進空間”眺望河套香港及深圳園區的布局，又與數間進駐園區、業務涵蓋生命健康科技及人工智能的企業代表交流，瞭解他們在園區的發展。



據悉，連同9號大樓，園區兩座主要供生物及化學研發之用的濕實驗室大樓，提供共約32000平方米樓面面積，去年落成至今已有接近80間來自本地及海內外的機構和企業陸續進駐，使用率近九成。



議員還到訪了園區內的人才公寓，參觀其單位及設施；視察了中電落馬洲河套變電站，聽取中電代表簡介河套區的電力基建部署。據介紹，目前北都內的變電站足夠應付河套香港園區未來十年穩定的電力需求。



考察行程持續約兩小時。



在接受記者訪問談到考察感受時，立法會議員葛珮帆說，自己作為推動香港科技發展的一員，一直密切關注河套區的建設與規劃。通過考察，親身感受到園區正步入發展快車道，這對於香港未來構建國際創新科技中心具有指標性的意義。



葛珮帆說，科技發展不單是硬件的堆砌，更需要完善的生態圈支持。“今日所見的人才公寓及各項支援設施，正是吸引海內外科研人才落戶香港、留住人才的重要關鍵，這與我多年來倡議建立完整創科產業鏈的目標不謀而合。”



葛珮帆表示，河套香港園區作為深港合作的最前線，其獨特的地理優勢與政策支持，將成為驅動香港經濟轉型的新引擎。“我將在立法會緊密跟進相關政策，確保園區發揮與深圳園區的協同效應。我們必須抓緊國家‘十五五’規劃的發展機遇，打破過去的發展瓶頸，透過創新科技提升香港競爭力，為市民創造更多高質量的發展機會。”葛珮帆說，政府與議會必須保持緊密溝通，確保各項工程能落到實處。

