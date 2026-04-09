外交部4月9日例行記者會全文

中評社北京4月9日電／2026年4月9日外交部發言人毛寧主持例行記者會：



應緬方邀請，國家主席習近平特使、全國政協副主席姜信治將於4月10日出席在緬甸首都內比都舉行的敏昂萊總統就職儀式。



中阿衛視記者：當地時間4月8日，以色列10分鐘內對黎巴嫩100多處目標發動了大規模空襲，造成至少254人死亡，1165人受傷，大部分是平民。黎巴嫩宣布9日為全國哀悼日。伊朗稱此次行為違反了停火安排，并關閉了霍爾木茲海峽。請問中方有何評論？



毛寧：黎巴嫩主權和安全不應受到侵犯，平民的生命和財產安全必須得到保障。中方呼籲有關方面保持冷靜克制，推動地區局勢降溫。



深圳衛視記者：日前，希臘前財政部長、經濟學家亞尼斯·瓦魯法基斯在報業辛迪加網站刊文稱，為了掩蓋自身失敗，西方編造出“中國依靠欺騙手段走向繁榮”的虛假叙事，應以更客觀的視角看待中國經濟成功的原因。發言人對此有何回應？



毛寧：我也看了這篇文章，確實有理有據、客觀理性，推薦大家都看一看。



中國這樣一個大國實現發展繁榮，從來沒有捷徑，靠的是中國共產黨的領導和中國人民的拼搏實幹。當然中國的成功確實得益於一些優勢：比如堅持一張藍圖繪到底的優勢，科學編制、接續實施五年規劃，發展目標和各項政策長期保持穩定性連續性；比如集中力量辦大事的優勢，統籌各方資源，形成合力，協同發展；比如超大規模市場優勢，中國有全球最大的中等收入群體，是世界第二大消費市場。還有產業體系優勢，門類齊全，配套完善；人才資源優勢，研發人員總量居世界首位，人口基數正在加快轉化為人才紅利。



中國的成功不是偶然，更不靠什麼“欺騙”，而是中國制度優勢的體現，是中國道路、中國理念、中國模式的成功。



中阿衛視記者：近日，一名摩洛哥留學生在杭州金沙湖畔勇救落水女子，事跡溫暖全網。請問中方如何評價這一跨國善舉？中方對於促進中外青年友好、外國友人在華融入有怎樣的看法與期待？



毛寧：我也關注到了這個消息。這位摩洛哥留學生挺身而出、見義勇為，令人感動。善良沒有國界，我們為他點贊。我想這也是中外青年友好生動鮮活的例證。



法新社記者：第一個問題，白宮方面昨天稱，美方過去數日與中方就伊朗戰事舉行會談，中方可否證實并介紹會談內容？第二個問題，中方認為停火安排是否包括黎巴嫩？



毛寧：關於第一個問題，戰事爆發以來，中方同各方保持著溝通，積極勸和阻戰。



關於第二個問題，我們希望各方能够以達成臨時停火安排為契機，通過政治外交途徑化解爭端，平息戰火。



俄羅斯衛星通訊社記者：伊朗議長昨天表示停火并同美國就結束戰爭進行談判是“不合理的”，他指責美國多次違反停火安排，并談及黎巴嫩的形勢。外交部對此有何評論？



毛寧：希望有關方面抓住和平機會，通過對話協商彌合分歧，推動海灣和中東地區早日恢複和平穩定。



越南之聲記者：根據越中雙方今天發布的消息，越共中央總書記、國家主席蘇林將於本月14日到17日對中國進行國事訪問。能否介紹一下蘇林訪華行程？中方對此訪有何期待？中方如何評價越中兩國關系近期的發展？



毛寧：應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，越共中央總書記、國家主席蘇林將於4月14日至17日對中國進行國事訪問。習近平總書記、國家主席將同蘇林總書記、國家主席會談，李強總理、趙樂際委員長、王滬寧政協主席將分別同他會見。



2025年4月，習近平總書記、國家主席對越南成功進行國事訪問，推動具有戰略意義的中越命運共同體建設進入新的發展階段。蘇林總書記近日當選越南國家主席後將中國作為出訪的首個國家，充分體現對發展中越兩黨兩國關系的高度重視。中方期待通過此訪，賡續兩國傳統友好，持續深化中越全面戰略合作夥伴關系，推動構建更高水平具有戰略意義的中越命運共同體，共同促進世界社會主義事業發展，共同維護地區和世界和平、穩定、繁榮。



法新社記者：王毅外長目前正在朝鮮訪問，可否介紹他將與朝方談及哪些議題？是否會提及重啓赴朝旅游事？



毛寧：昨天我介紹了王毅外長訪問朝鮮的有關安排，相信雙方將討論共同關心的問題。如果有進一步消息，我們會及時發布，你可以保持關注。



彭博社記者：第一個問題，特朗普總統在“真實社交”平台發帖稱，美國將對向伊朗供武國家的輸美商品征收50％關稅，即刻生效。中方對此有何評論？第二個問題，據報道，巴基斯坦官員表示，伊朗方面本不願參與談判，但中方協助說服了他們。巴基斯坦是斡旋方，但中方發揮了擔保方的作用，承諾在未來的談判過程中伊朗官員不會遭到暗殺。中方對此有何評論？



毛寧：關於第一個問題，中方的立場非常明確，關稅戰沒有贏家。



關於第二個問題，中方一貫主張盡快停火止戰，通過政治外交途徑化解爭端，最終實現中東海灣地區的長治久安。中方將繼續為緩和局勢、平息戰火作出努力。



法新社記者：美國聯邦通信委員會稱，計劃對一項提議進行投票表決，如獲通過，將禁止在中國實驗室對在美國使用的電子設備進行測試。外交部對此有何評論？



毛寧：中方堅決反對美方泛化國家安全概念。這種做法嚴重阻礙中美企業正常經貿往來，不符合包括美國企業和消費者在內的各方利益。中方將繼續堅定維護自身正當合法權益。