2026年4月上旬國防部例行新聞發布

4月9日下午，國防部新聞發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。 中評社北京4月9日電／4月9日下午，國防部新聞發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。



張曉剛：首先，我發布兩條消息。



第一條消息



4月9日至10日，中國國防部在國防大學國際防務學院舉辦第四屆駐華武官國際安全合作研討會，外國駐華武官、部分國際組織駐華代表參加。其間，邀請軍地有關單位領導和專家開展專題宣介，圍繞加強國際軍事合作議題研討，組織參觀地方互聯網企業，旨在增進理解、深化友誼，進一步推動務實合作。



第二條消息



3月30日至4月3日，第15期中法高級軍官安全政策研討班在法國舉辦，雙方就國防政策和軍隊建設、國際和地區安全形勢、兩軍關係等議題進行研討交流。中法兩軍將加強戰略溝通，增進軍事互信，深化務實合作，共同為維護全球和平穩定作出貢獻。



記者：據報導，日本防衛大臣宣布已部署具備“對敵基地攻擊能力”的遠程導彈，有分析認為此舉針對中國意圖明顯。請問對此有何評論？



張曉剛：日本“再軍事化”狂飈突進，加速走向失管失控的危險境地，這完全背離了“和平憲法”約束和“專守防衛”原則，軍事擴張野心暴露無遺。日本“新型軍國主義”成勢為患，“惡虎”出籠必定禍害四方，也會讓日本人民墜入災難深淵，國際社會應對此高度警惕。需要強調的是，魔高一尺、道高一丈，中國軍隊有足夠的能力反制威脅挑釁，讓侵略者付出難以承受的代價，捍衛國家主權、安全、發展利益。



記者：據報導，菲律賓海軍稱中國可能正在利用國際社會對中東衝突的關注，在南海升級對菲“騷擾”活動。菲國家海事委員會稱，中方近期多次在南海對菲艦船和人員實施“危險操作”。請問對此有何評論？



張曉剛：近來，菲方侵闖中國黃岩島、南沙島礁海空域，蓄意衝闖中方演訓區，甚至危險接近中方艦艇，一再對中方侵權滋擾，在亞太地區製造不安全、不穩定風險。我們敦促菲方停止“倚外鬧海”、製造事端，否則只會自食苦果、得不償失。中方維護自身領土主權和海洋權益的決心堅定不移，將繼續堅決回擊任何侵權挑釁行徑。

