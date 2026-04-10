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黎巴嫩真主黨對以色列北部定居點發射火箭彈
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2026-04-10 09:40:07
中評社北京4月10日電／據黎巴嫩真主黨旗下燈塔電視台9日報導，真主黨當天發表聲明稱，向以色列北部城鎮梅圖拉和謝莫納的定居點發射火箭彈。
來源：新華網
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