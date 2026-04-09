【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗公布霍爾木茲海峽安全航路圖
http://www.CRNTT.com
2026-04-09 21:19:49
中評社北京4月9日電／新華社報導，伊朗港口和海事組織8日公布霍爾木茲海峽水域安全航路圖，告知往來船只遵守航運安全原則，避免觸雷。
該組織在聲明中說，2月28日至4月8日，波斯灣和霍爾木茲海峽水域戰事不斷，霍爾木茲海峽主要航道內可能存在各類反艦水雷。為確保海上航運安全，避免觸雷，往來船舶應按照伊朗方面公布的安全航路圖航行，直至另行通知。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
伊朗考慮對違反停火的以色列採取威懾行動
(2026-04-09 21:18:11)
伊朗武裝部隊宣布對美以戰事取得勝利
(2026-04-09 21:17:26)
歐洲金融機構：油價短期難回中東衝突前水平
(2026-04-09 15:13:29)
伊朗駐巴大使删除代表團將抵達伊斯蘭堡的帖文
(2026-04-09 15:09:46)
伊朗駐巴基斯坦大使：伊代表團9日抵伊斯蘭堡
(2026-04-09 14:03:39)
特朗普：美媒披露伊方10項停火條款是假新聞
(2026-04-09 12:54:31)
特朗普：美軍繼續駐扎在伊朗境內及其周邊
(2026-04-09 12:50:50)
美股收盤大漲 原油供應恢復受關注
(2026-04-09 11:09:04)
美軍高官：停火只是暫時 隨時準備戰鬥
(2026-04-09 10:35:09)
美以伊戰事進入第四十一天，最新動態
(2026-04-09 10:13:12)