伊朗公布霍爾木茲海峽安全航路圖

中評社北京4月9日電／新華社報導，伊朗港口和海事組織8日公布霍爾木茲海峽水域安全航路圖，告知往來船只遵守航運安全原則，避免觸雷。



該組織在聲明中說，2月28日至4月8日，波斯灣和霍爾木茲海峽水域戰事不斷，霍爾木茲海峽主要航道內可能存在各類反艦水雷。為確保海上航運安全，避免觸雷，往來船舶應按照伊朗方面公布的安全航路圖航行，直至另行通知。