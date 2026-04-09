綠性平部指白營女生是禮物　黃國昌：太可悲

中評社台北4月9日電／民進黨性平部日前推出Podcast 節目《性平真心話》中，其主任李晏榕與2名來賓張慧慈、吳奕萱談及女性參政鬼故事時，張稱民眾黨的女生就是“禮物”，並放上民眾黨主席黃國昌4名子弟兵（四大金釵）照片，再指身邊女性出來參選時，旁邊男性會說“是靠身體換來的”等言論。對此，黃國昌今（9日）晚間表達嚴正抗議，也強調性平絕對不是自助餐，可以被這樣一再消費、一再倒退。



黃國昌9日晚間於臉書以“尊重多一點，標籤少一點”為題發文表示，民進黨性平部社群推出一支影片，用了“禮物”、“換了什麼”各種充滿暗示的言論來影射民眾黨多位女性同仁，“我驚訝的是，這樣的論述竟然出自一個以‘性別平等’為名單位，而對於這樣偏差的言論，負責主持的李晏榕並沒有出聲制止，還連連點頭附和”。



黃國昌提及，如果一個政黨負責性別平等與教育的單位，對於女性在公共領域中所經常承受的刻板印象與負面標籤非但沒有去遏止，反而以政治立場為界，去助長、放大，這樣的行為，早已經悖離了“平權”最基本的精神，“只因為她們和妳不同陣營，就可以無的放矢的攻擊或否定，這樣的‘平權’，實在太廉價也太可悲了”。



黃國昌指出，尤其這則影片的摘要文字是“對從政的女性，最快的中傷就是‘性’，談民眾黨四大金釵樣板與地方選舉留言”，寥寥數字，盡是對民眾黨女性最惡劣的重傷。



黃國昌強調，自己身為政黨的領導人，必須對民進黨性平部製作這樣的影片，惡意影射本黨優秀女性從政者表達最嚴正的抗議；身為一個男性主管，他也必須為自己和身邊的男性同僚出聲譴責，民眾黨致力落實平權、相互尊重，相信隨著性平意識逐漸落實，大多數人無論男女，在職場上的互動已經有了正向的改變，“性平絕對不是自助餐，可以被這樣一再消費、一再倒退”。



黃國昌也說，他身為兩個女兒的父親，“我希望我的女兒能在一個‘正常的’環境下成長，不要因為性別，而讓她的優秀被貼上標籤，不要因為她的勇敢做自己，而承受不必要的眼光，更不要因為她的政治立場而遭受莫名的攻擊。”這是他希望為孩子打造的世界，真正的平權，“我希望她可以勇敢做自己，不必承擔來自偏見的重量。”



最後，黃國昌稱，“我相信真正的平權價值，不在高喊口號，而在於每一次選擇尊重他人的那一刻”。