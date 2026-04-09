地緣政治學者：特朗普親手葬送自己的第二任期

中評社香港4月9日電／地緣政治理論的知名學者米爾斯海默（John Mearsheimer）在接受《The Duran》頻道訪問時指出，特朗普的莽撞動武造成了難以收拾的連鎖反應——從每桶上看150美元的油價、到全球通膨與糧食危機，特朗普的總統任期也被提早推向政治墳場。



當特朗普在今年2月28日下令執行“史詩之怒行動”，他或許以為可以在伊朗輕鬆複製委內瑞拉的勝利。但是美軍顯然沒能推翻德黑蘭政權、擊潰革命衛隊、甚至無力打通荷莫茲海峽，就算他軟磨硬泡呼籲盟友助陣，就連日本與歐洲都不肯伸出援手。當特朗普4月7日宣稱停火兩週，跟伊朗有望達成和平協議，芝加哥大學教授米爾斯海默卻直言批評，美國已陷入“升級無望、撤軍無路”的絕境，特朗普恐怕得向中國與俄羅斯求援。



米爾斯海默表示，美軍其實從1965年就陷入泥潭，跟美軍如今在中東的情況差不多。不過美軍當年進入越南其實很清楚自己的處境有多糟糕，也瞭解盟友在軍事和政治上都很無能，我們是為了力挺南越政府，仍然決定伸出援手；不過伊朗的情況卻不太一樣，特朗普是帶著“能贏”的幻覺跳進坑裡、自以為穩操勝券，等到發現掉進大麻煩之後，無從升級局勢、也不知道要怎麼退出。這對特朗普跟全世界來說，都是一場災難。