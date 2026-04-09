“習鄭會”今登場　兩岸和平牌重大宣示

中評社北京4月10日電（記者 林艷）中國國民黨主席鄭麗文率團訪陸行程進入第四天，備受矚目的重頭戲“習鄭會”4月10日上午將在人民大會堂正式登場。這是繼2016年“習洪會”之後，國共領導人時隔十年再次會面。其中，習近平總書記重要講話的新表述、新信號以及此次會談將取得怎樣的成果，均成為各方關注的重點。



鄭麗文去年10月當選黨主席以來，多次表達希望訪問大陸與中共中央總書記習近平會面的積極意願。這也是習近平總書記擔任中共中央總書記以來會見的第三位國民黨現任主席，2015年和2016年曾在北京分別會見過時任中國國民黨主席朱立倫、洪秀柱。



回顧過去國共交流歷史，自1949年以來，國共最高領導人曾有過四次會面。從2005年連戰的歷史性破冰達成五項兩岸和平發展共同願景，到馬英九執政時期吳伯雄訪陸推動“三通”，再到2016年民進黨執政後洪秀柱堅持訪陸維繫國共兩黨的民間交流管道，國共兩黨領導人會面成為觀察兩岸關係冷暖的風向標。



在當前台海局勢升溫、兩岸官方溝通渠道中斷的背景下，政黨交流管道將如何為兩岸緊張局勢“降溫”？習近平總書記與鄭麗文主席的會面備受期待。外界普遍認為，此次會談對推動兩岸關係重回和平發展正軌具有重要意義。



鄭麗文一行“2026和平之旅”為期6天，自4月7日至12日，將先後到江蘇、上海、北京參觀訪問。此訪團員包括副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中央評議會主席團主席蘇起、袁健生、主席特別顧問李德維、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、前主席連戰次子、青年事務發展委員會主委連勝武、發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜、黨務顧問雷宏毅。