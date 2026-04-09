美前高官：對華有兩個特朗普　總統親力親為

美中關係全國委員會舉行一年一度的“中國市政廳”論壇，請兩位美國政府前高官談中美關係 NCUSCR視頻 中評社華盛頓4月9日電（記者 余東暉）美國政府的前高官認為，當前美國對華方面存在兩個特朗普－－一個是立場軟化的特朗普總統，一個是對華強硬的特朗普政府。特朗普總統現在對華政策管理像親力親為的“辦公室主任”，但需要觀察的是，未來會否發生讓特朗普對華手法大轉向的事情。



美中關係全國委員會7日晚間舉行一年一度的“中國市政廳”論壇。該會會長歐倫斯與特朗普第一任的常務副國務卿比根（Stephen Biegun）、拜登政府的白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭（Sarah Beran）對談中美關係的熱點話題，並接受全美各地大學觀眾的提問。



首要議題自然是特朗普計劃於5月中展開的訪華議程。比根表示，可以肯定，特朗普希望在去北京之前能結束伊朗戰爭。目前的訪華準備，特朗普與負責談判議程的財長貝森特有最多的咨商。比根不認為此訪能實質性解決任何問題，但特朗普會尋求在貿易上“贏”；如果中國給他幾個大採購，他會很高興；特朗普宣布成功的門檻相當低，但中國現在能給他的並不多。



貝莎蘭認為，對於談判實質性問題，準備的時間相當緊。美中經貿高層磋商機制沒有涉及更複雜的戰略和國安問題，但以特朗普的個性風格，他會傾向於在最高層談，但那種易變性有時能取得成效，有時反而可能削弱進展的可能性。