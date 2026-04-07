智慧綠色養魚：秦嶺山泉哺育三文魚產業鏈

萬企興萬村，同心共致富（中評社 曹晶攝） 中評社商洛4月10日電（實習記者 曹晶）4月9日上午，“山鄉花開 秦巴有約”兩岸媒體鄉村振興商洛行活動走進商洛市商州區的一座綠色漁業工廠。十餘名兩岸媒體人在這裡發現，秦嶺深處不僅養殖著大型三文魚，更借助數字化技術，實現了對一條魚一生的全程智慧化管理。魚塘旁的“萬企興萬村，同心共致富”標語，也成為一產業發展的寫照。



養殖區，一個個水池被規整分割，三文魚、虹鱒、中華鱘等不同品種、不同生長周期的魚群分區而居。岸邊攝像頭矗立，空中偶有無人機巡弋，為魚塘構建起全方位的監控網絡。一位參訪的台灣青年感嘆：“沒想到在秦嶺內陸，會有這麼智能的冷水魚養殖。它們喝的是山泉水，從魚苗到成魚的每個環節都被嚴密監測。”



為何稱為“智慧養殖”？答案藏在監控中心的屏幕上。通過專有系統，每個池中的魚群數量被實時框定、自動計數，狀態異常的個體則會以醒目的顔色標出。管理員乃至未來的消費者，都可借此遠程洞察。



負責人詳解了背後的技術支持：其一，通過高清攝像頭與AI視頻分析，持續追蹤魚群行為與健康狀況；其二，利用無人機航拍結合AR影像處理，快速盤點魚群數量；其三，布設傳感器網絡並結合手持設備巡檢，智能系統與先前建立好的魚類模型對比計算，便可以及時發現異常。



據負責人介紹，該基地通過室內外結合養殖，年產三文魚等魚類超600噸，年產值可達3000餘萬元。目前，飼料工廠即將建成，屆時將實現從飼料、動保、種苗、養殖到加工、銷售的全產業鏈閉環。廠房外牆上，“綠水青山就是金山銀山”的標語格外醒目，這源源不斷的山泉水，正是生態價值轉化的起點。



產業的發展最終要惠及於民。基地采農戶合作模式，由企業統一提供魚苗、飼料與技術，農戶參與養殖，最後由企業保價回收。這一模式將眾多農戶納入現代漁業鏈條，實現在家門口穩定增收。



離開養殖場的山路旁，“秦嶺生態保護與修復封山育林區”的標語在綠色的山坡上靜靜矗立。保護與發展、智慧與共富，在這綠水青山間共同寫下金山銀山的生動注腳。