專論：鄭麗文承諾做台商後盾　貴在踐行

鄭麗文9日在上海與近300名台商代表餐敘，左為台企聯會長李政宏、右為榮譽會長王屏生。（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月10日電（評論員 肖瑞）“在過去這些年，我知道大家委屈了…”



中國國民黨主席鄭麗文9日在上海與近300名台商代表餐敘，她為近十年來台商在兩岸夾縫中的尷尬給出理解與抱持，並承諾重返執政之時，國民黨“要做台商最堅實的後盾。”



此間觀察人士認為，這場滬上會面跳出了政黨表態框架，緊扣台商生存發展與兩岸經貿未來，在兩岸關係趨緊、全球供應鏈重組的背景下，為港台及海外觀察兩岸互動提供了務實參照。



上海作為兩岸經貿樞紐，集聚大量台企台胞，亦是民進黨當局收緊兩岸交流下，台商承壓最直觀的窗口。餐敘現場，鄭麗文還寄語：生命自有生命的出路。沒有人會阻擋年輕人創業的熱情。此言既撫慰變局中的青年群體，也寄望以民間活力突破政治桎梏。



從產業層面看，鄭麗文的論述跳出口號，貼合大陸高質量發展與逆全球化下的台商轉型需求。在8日下午觀摩低空經濟、智能物流後，她提出台商應告別傳統代工與人口紅利依賴，向AI智能製造、綠色低碳、銀發服務升級，以台灣精致服務基因對接大陸龐大市場與技術場景。



這一判斷契合港台商界對兩岸產業互補的共識，亦呼應海外學界觀點：兩岸經濟脫鈎不具可行性，協同轉型方能穩定亞太供應鏈。



作為在野黨，鄭麗文此行的核心價值在於推動和平、穩住兩岸民間交流基本盤。民進黨以政治操弄切割兩岸經貿聯結，台商面臨市場、政策多重不確定性，香港中轉平台功能亦受影響。鄭麗文堅持“九二共識”、反對“台獨”，以和平為發展前提，契合台灣要和平、要發展的主流民意，為港台工商界注入穩定預期。



海外視角下，此次會面被視為台海緩和的積極信號。美歐與東亞學界擔憂兩岸摩擦衝擊區域金融與產業鏈，國民黨主動赴陸溝通，區別於民進黨激進路線，為外部介入設置緩衝。海外商界更看重此行對兩岸經貿的修復作用，台商聯結兩岸與全球市場的功能不可替代，穩定兩岸關係方能穩定亞太商業秩序。



客觀而言，國民黨的承諾兌現尚待2028年選舉，台商在市場准入、融資等現實難題無法靠宣示即刻解決。兩岸破冰需要政黨共識，更需制度化對接與長期推進。



但鄭麗文此行標誌性意義非常清晰：在官方溝通停滯之際，國民黨以黨際交流維繫對話渠道，為台商托底信心，避免兩岸關係進一步對立。



滬上一晤，是和平之聲的傳遞，亦是務實路線的回歸。對台商而言，後盾之諾貴在踐行；對兩岸而言，和平之路貴在堅持。民間融合與經濟互利已是大勢，無人能夠逆轉，這既是台商的出路，亦是兩岸民眾共同的利益。