側記：兩岸媒體商洛行　故事抵達更遠的遠方

“山鄉花開·秦巴有約”兩岸媒體團（主辦方供圖） 中評社西安4月10日電（實習記者 曹晶）“不來這裡，不會知道內陸深山之中還有智能化的三文魚養殖。也衹有親眼見到，才能真正體會‘綠水青山就是金山銀山’。”參加“山鄉花開·秦巴有約”兩岸媒體鄉村振興商洛行的台灣媒體人感慨。



4月3日至9日，兩岸媒體鄉村振興商洛行，從西安啟程，北上陝北延安黃陵縣謁陵祭祖，又輾轉南下，深入陝南的商南縣。繼而沿國道北上，經丹鳳縣、商州區采風，最後返回西安。



如果說陝北給人以遼闊、肅穆、蒼茫之感，商洛則宛如一幅秦風楚韵的山水畫卷——這裡晴雨不定，雲霧繚繞，綠意漫山遍野。遠處青山如黛，近處丹江潺潺，沿路櫻花成帶。



這次兩岸媒體行，不僅僅是見證了商南鄉村振興的成就與發展，更是親身走進秦嶺深處，觸摸到以往前未曾瞭解到的秦嶺風貌和厚重歷史文化。



不到商洛，不知商山四皓高風、船幫會館戲聲曾響；不見秦嶺雲靄、丹江潺潺；亦難真切體會這片土地上產業何以興盛，鄉村何以振興。



這是一次用腳步丈量、雙眼見證、鏡頭記錄的旅途。沒有空中樓閣的說教，一切認知和感受都源於親歷。



載著兩岸媒體人的大巴穿行於起伏的群山之間。窗外是平整的盤山公路與連綿的綠意，陽光明烈，車內光影流轉。有人低聲交流見聞，有人已打開電腦爭分奪秒整理報導。



兩岸媒體人此行一同經歷驟雨，也共賞過新景；在顛簸的車程中交換心得，也在一次次的駐足與對談中，看見真實，聽見彼此，拉近兩岸人心。



秦嶺深處的春風、茶山、鹿影、藥香，與那些相遇的笑臉，會沉澱為鏡頭後的畫面、筆尖下的字句，也將通過兩岸媒體人的記錄與講述，抵達更遠的遠方。