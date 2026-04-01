快評：莫要等到戰爭來了，才想起要接觸談判

4月9日上午，中國國民黨主席鄭麗文在參觀洋山港時發表談話，希望“在天空飛的應該是鳥，不是飛彈；在海里游的應該是魚，不是軍艦”。（中評社 海涵攝） 中評社快評／中國國民黨主席鄭麗文昨天參訪上海洋山港，提及一次大戰著名的詩作《在法蘭德斯的戰場》，並引述詩中句子：“如果你們背棄了我們這些死者，我們必不得安眠。”鄭麗文說，雖然來不及給先人和平，“但我們一定來得及給今天的人、以後的人和平”。



同一天，民進黨當局再次針對鄭麗文的大陸行發文，要求國民黨“別再不切實際地對中共搖尾乞憐”，又稱實力才是和平的基礎，盡速通過軍購特別預算與總預算，“讓國家運作回歸正常軌道，才是最佳解方”。云云。



鄭麗文追求和平，播種和平，為了和平勇敢跨出訪問大陸這一步。民進黨則繼續抹紅、詆譭，置和平於不顧，視和平如敝屣。難道民進黨真的不要和平了？莫要等到戰爭來了，才想起要接觸談判，那時談判又有什麼意義？！



“在天空飛的應該是鳥，不是飛彈；在海里游的應該是魚，不是軍艦”。但是，如果“台獨”挑釁，或外力介入，天空飛的就會是飛彈；在海里游的就會是軍艦，這是必然的，因為國家不允許分裂，因為“台獨”意味著戰爭，死路一條。



“沒有人比我們更珍視和維護台海和平穩定，但我們絕不允許任何人、任何勢力以任何方式把台灣從中國分裂出去。”大陸國防部新聞發言人張曉剛昨天這樣說。張曉剛還說：“解放軍反分裂反干涉的手段會越來越豐富，堅決粉碎‘台獨’分裂妄想，捍衛國家主權和領土完整。”



和平不是天上掉下來的，民進黨當局切勿錯判形勢、低估大陸。