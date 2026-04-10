美媒：駐歐美軍面臨戰略大調整

美軍戰略轟炸機降落在西班牙莫龍空軍基地。 中評社北京4月10日電／環球時報編者的話：美國《華爾街日報》8日援引美國政府官員的話爆料稱，美國政府正在考慮一項計劃，旨在“懲罰”部分不支持美國打擊伊朗的北約成員國。報導稱，該計劃將把美軍從那些被認為對伊朗作戰行動沒有幫助的北約成員國中撤出，並部署到對美國軍事行動更為支持的國家，或者關閉至少一個位於歐洲國家的美軍基地。美國未來可能從哪個國家撤軍？美媒分析稱，如果該計劃得到落實，將意味著駐歐美軍將迎來一次重大戰略調整。



西班牙兩大軍事基地戰略位置重要



《華爾街日報》稱，美國對伊朗發動軍事打擊行動以來，美國政府與歐洲盟友之間的裂痕日益加深。美國總統特朗普近期多次提出要讓美國徹底退出北約。但根據美國國內法律，衹有得到國會批准的情況下，才能退出北約。因此美國政府官員更傾向於從部分不支持美國對伊朗軍事打擊行動的國家中撤軍，作為“懲罰”手段。



報導稱，美國此舉可能首先影響到西班牙。目前西班牙是北約成員國中唯一沒有承諾將國內生產總值（GDP）的5%用於國防開支的國家。西班牙首相桑切斯還公開批評美以對伊朗的軍事打擊“是非法的”，並禁止參與伊朗軍事行動的美國飛機使用其領空以及境內的兩座基地。



目前美國在西班牙設有兩個主要的軍事基地：羅塔海軍基地和莫龍空軍基地。它們都位於西班牙南部的安達盧西亞地區，是美國在歐洲和地中海的重要戰略支點。美國《星條旗報》近日介紹稱，羅塔海軍基地位於西班牙南部海岸，靠近直布羅陀海峽，駐有5艘“阿利伯克”級宙斯盾驅逐艦，並計劃在今年秋季增派第6艘。它們與岸上設施協同運作，構成歐洲彈道導彈防禦的核心組成部分。退役海軍上校、美國智庫戰略與預算評估中心高級研究員揚·範托爾表示，羅塔基地的戰略位置使美國能夠快速應對東地中海、紅海和波斯灣的熱點地區。尤其是部署在西班牙的這些驅逐艦對以色列的導彈防禦至關重要。



範托爾表示，與希臘克里特島的蘇達灣海軍支援基地相比，羅塔基地擁有更龐大的海軍和空軍設施以及後勤支持，例如武器和燃料所需的支持。同時，羅塔基地的地理位置使其在面對敵方潛在導彈襲擊時沒有那麼脆弱。

