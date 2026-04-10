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美媒：美國本月在中東損失8架“死神”無人機
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2026-04-10 09:42:13
“死神”無人機（資料圖）
中評社北京4月10日電／美國哥倫比亞廣播公司9日援引兩名美國官員的話報導說，自4月1日以來，美國國防部在中東地區已損失8架“死神”無人機。美國在對伊朗軍事行動中累計損失24架該型無人機。
報導說，這些無人機的損失價值約為7.2億美元。根據具體型號的不同，單架“死神”無人機的造價可能高達3000萬美元甚至更高。
MQ-9“死神”無人機被美軍用於執行監視和偵察任務或進行精確打擊。
來源：新華網
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