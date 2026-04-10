【
大
中
小
】 【
打 印
】
南部戰區空軍某部開展飛行訓練
http://www.CRNTT.com
2026-04-10 09:38:38
中評社北京4月10日電／近日，南部戰區空軍某部開展飛行訓練。
來源：解放軍報
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
南部戰區空軍某部探索建立故障排查新機制
(2026-03-28 08:59:47)
南部戰區空軍某部舉行軍營運動會“高燃”來襲
(2026-03-27 09:21:04)
南部戰區空軍航空兵某旅跨晝夜對抗飛行訓練
(2026-02-10 09:35:02)
南部戰區空軍某部組織戰機協同訓練
(2026-02-03 11:13:26)
南部戰區空軍航空兵某部組織跨晝夜飛行訓練
(2026-01-23 09:42:08)
南部戰區空軍航空兵某旅組織跨晝夜飛行訓練
(2026-01-21 10:54:31)
南部戰區空軍某旅開展全要素跨晝夜實兵演練
(2026-01-16 10:19:47)
南部戰區空軍某部展開晝間飛行訓練
(2025-12-07 09:56:48)
直擊南部戰區空軍某部組織跨晝夜飛行訓練
(2025-11-18 11:39:30)
南部戰區空軍某部開展跨晝夜飛行訓練
(2025-11-10 09:36:17)