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南部戰區空軍某部開展飛行訓練
http://www.CRNTT.com   2026-04-10 09:38:38
　　中評社北京4月10日電／近日，南部戰區空軍某部開展飛行訓練。

　　來源：解放軍報

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