德媒：北約醞釀在霍爾木茲海峽部署海軍

中評社北京4月10日電／據德國《商報》網站4月8日報導，在美國和伊朗就停火達成一致後，歐洲國家面臨的壓力越來越大，它們被要求參與確保波斯灣航運安全的海上行動。據《商報》記者從駐布魯塞爾的歐洲外交官處獲悉，北約也在討論在其框架內開展行動。



據報導，北約消息人士稱，“有很多理由支持將這一任務作為北約行動來組織”，這其中包括美國將參與此次行動。同時，北約將向美國證明，自己仍然具有價值。因此，北約有可能先以“意願聯盟”的形式啟動這項任務，即一個非正式的成員國組織，然後在7月於安卡拉舉行的北約峰會上將其並入北約指揮架構。



德國總理默茨8日與美國總統特朗普通電話。據《商報》記者從聯邦政府獲得的消息，此次簡短通話的內容包括波斯灣的停火以及為確保霍爾木茲海峽安全所做的外交努力。通話並未涉及德國海軍應作何具體貢獻。



北約秘書長呂特計劃於8日在白宮與特朗普會面，試圖調解聯盟夥伴之間的爭端，並勸阻美國政府放棄退出北約。北約消息人士表示，北約在霍爾木茲海峽展開行動或許是安撫特朗普所必須付出的“代價”。



據目前掌握的信息，關於海上行動的談判仍處於早期階段。



英國已明確表示願意協助清除霍爾木茲海峽的水雷。



關於德國可能參與的問題，聯邦國防部一位發言人8日表示，目前還無法制訂任何具體計劃，因為還為時過早。



來源：參考消息網