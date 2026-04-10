上月MPF人均蝕2.13萬　全年料錄正回報

中評社香港4月10日電／受美伊戰事拖累，GUM公布2026年第一季強積金（MPF）綜合指數下跌2%，強積金年初至今的人均回報由盈轉虧，從2月尾高峰人均賺1.48萬元，轉為3月因美伊戰事而單月人均虧損近2.13萬元。GUM首席投資總監劉嘉鴻表示，短期波動料持續，但若主要經濟體基本面未見明顯轉差，對全年市況仍維持審慎樂觀態度，料今年底恒指可望見29000點，全年強積金保持正增長。



大公報報導，劉嘉鴻表示，今年強積金市場走勢仍將受地緣政治、油價、通脹及利率走向主導，短期波動料持續，油價高企對亞洲市場衝擊較大，但美國、歐洲、日本及亞太區主要經濟數據暫時仍未見重大惡化，若通脹及油價影響屬短暫，全年股票市場表現仍有望保持韌性。



人民幣成避險貨幣之一



被問到打工仔該如何配置強積金資產時，他建議高風險、較年輕或熟悉市場的強積金成員，可選擇環球股票基金以分散地區風險。他亦看好人民幣升勢，指人民幣在美伊戰事中成為投資者避險貨幣之一，看好人民幣走勢的投資者可留意內地及本港基金或大中華股票基金。他表示，若人民幣持續走強，相關以人民幣資產為主的基金，除可受惠資產本身表現外，亦有機會帶來一定匯兌優勢。



至於中度風險投資者，或距離退休仍有一段時間、但不希望承受太大波動的成員，劉嘉鴻建議可考慮股票比重約四成至六成的混合資產基金，透過股債各半或相對平均配置，應對未來不明朗市況。至於低風險投資者，他認為在減息預期降溫下，保守基金仍具一定吸引力，因利率或維持較高水平一段時間，有助支持短期存款及短債回報。同理，若減息空間有限，傳統債券基金價格波動反而可能較大，未必最適合極保守投資者。