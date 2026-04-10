港人匯款內地買樓　擴至全國城市

中評社香港4月10日電／近年內地與香港持續推進跨境金融便利化，涵蓋支付、融資及資金流轉等多個範疇，港人及其他境外人士在內地置業的跨境支付安排亦逐步由大灣區試點走向更廣覆蓋。中銀香港最新全面推出“中國內地購房匯款”服務，將原有大灣區購房匯款安排擴展至內地所有城市，合資格客戶範圍亦進一步擴大。



大公報報導，中銀香港昨日全面推出“中國內地購房匯款”服務，在原有大灣區購房匯款服務的基礎上，將匯款範圍擴展至內地所有城市。同時，合資格客戶由香港永久居民擴展至澳門永久居民、台灣居民及外國公民，以便利境外人士在內地購房置業，推動區域融合和人才流動。



可用於一二手物業 幣種不限



中銀香港“中國內地購房匯款”服務讓持有“港澳居民往來內地通行證”、“台灣居民來往大陸通行證”、外國公民護照的客戶，匯出用以支付內地一手及二手物業樓盤的購房款項至內地所有城市的收款銀行。合資格客戶須前往中銀分行辦理有關服務，並可選擇以港元、人民幣或外幣進行匯款；非人民幣匯款將由內地收款行辦理相關的兌換和入賬手續。



中銀香港個人金融產品部副總經理張穎思表示，隨著愈來愈多境外人士在內地工作、學習與生活，其居住需求已由短期過渡轉向為長遠置業，帶動跨境購房匯款服務需求上升。她指出，該行自2024年推出“大灣區購房匯款”服務以來，客戶反應良好，2025年匯款筆數按年增長63%。是次推出的“中國內地購房匯款”服務乃原有方案的優化延伸，進一步拓展匯款範圍至內地所有城市；服務對象亦新增澳門永久居民、台灣居民及外國公民，切實滿足境外人士在內地購置住房的民生需求，完善跨境金融服務生態。



推大灣區物業抵押服務



此外，因應客戶在各人生階段的跨境融資需要，中銀香港大灣區“置業易”方案為香港永久居民提供按揭貸款及物業抵押貸款服務，協助客戶北上置業或以大灣區物業作抵押融資，目前已覆蓋大灣區九個內地城市的物業。其中，按揭貸款方案提供港元及人民幣雙幣選擇，滿足客戶不同財務規劃。



金管局提到，內地金融管理部門於2024年初推出匯款便利化安排，為香港居民在大灣區內地城市置業（包括廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶）提供穩妥的安排，將購房相關款項通過兩地銀行體系匯入內地。該局指出，目前大部分香港零售銀行已經可以提供大灣區內地購房匯款的相關服務，但不同銀行在處理流程、證明文件、收費及處理時間上仍可能存在差異，具體操作流程可向銀行查詢。



另一方面，內地金融管理部門亦於2025年9月將這項政策安排拓寬至內地全境。新政策推出後，金管局短期內預計兩地銀行需要時間為相關服務做準備，如在大灣區以外的地區購房，請預先向香港匯款銀行和當地收款銀行查詢詳情，並預留充足時間以完成匯款。