郭一鳴：南方人，北方人

中評社香港4月10日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，古人說“清明時節雨紛紛”，但在東北卻是清明時節雪紛紛。近日網上有很多哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江等地下雪的小視頻，有的鵝毛大雪，有的雨雪霏霏，好像在召喚南方的親人“回一趟故鄉”。一名吉林的女孩在清明節翌日拍下雪的街景，說當地氣溫是零攝氏度，仿彿從春天又回到冬天。而同一天香港的氣溫高達二十八攝氏度，已經進入初夏，大街上很多人穿短袖衫短褲，年輕女士的小背心短裙，成了一道與東北雪花飛舞截然不同的賞心悅目風景。



文章說，中國地大物博，南北東西差異大，四季風光各不同。我的家鄉在廣東汕頭，趙本山說“鐵嶺是大城市”，那是幽默之詞，汕頭在上世紀八十年代之前是如假包換的廣東第二大城市，僅次於省會廣州。而我從小就喜歡北方的雪。中學課本有那首著名的《沁園春·雪》：“北國風光，千里冰封，萬里雪飄。望長城內外，惟餘莽莽，大河上下，頓失滔滔。山舞銀蛇，原馳蠟象，欲與天公試比高。須晴日，看紅裝素裹，分外妖嬈。”詩人筆下的北國風光，還有電影《林海雪原》、《冰山上的來客》中的冰雪世界，令我心馳神往。後來，北方不再遙遠，雪景卻總是看不厭。而我每一次踏上北方的土地，無論是白山黑水的東北，還是大漠孤煙的塞北，抑或漫天黃土的西北，無論有沒有下雪，都有一種莫名的親切感，加上我喜歡吃水餃麵食和大白菜，所以有人說我的前世可能是北方人。



其實潮汕人多是歷代從北方中原一帶陸續遷徙過來的，根在中原，有北方文化的基因。比如郭氏的祖先來自山西，經福建遷移到潮州一帶，現在揭陽榕城郭之奇故居旁邊的郭氏祠堂，成為潮汕郭氏的祖堂。歷史上較早大規模南遷，是西晉末年發生永嘉之亂（約公元三○七至三一七年），中原政權與士族為躲避戰亂，大規模從北方的洛陽一帶遷徙至長江流域，隨之東晉定都建康（今南京）。史稱“衣冠南渡”的這次大遷徙，推動了江南地區的開發與南北文化的融合。南渡自應思往事。歷代中原戰亂頻仍、加上天災人禍，遂上演一波又一波南遷的故事：從北宋到南宋、從明朝到南明等等。據記載，元朝大量北方人南遷到長江流域和東南沿海，規模約佔當時北方人口十分之一。有清一代，康雍乾三朝曾發生大規模北人南徙潮。近年外省遊客突然對潮汕地區的英歌舞、營老爺、出花園等民俗很感興趣，其實不少潮汕民俗文化都源自中原，潮劇有五六百年歷史，潮州話更被譽為中原古漢語活化石。



文章說，隨著改革開放潮起南方，“到南方的風中流浪”，成了很多北方年輕人的嚮往，紛紛到廣東、上海、杭州、武漢等地發展，在南方落地生根。東北三省的情況尤為突出。黑龍江、吉林、遼寧三省在過去十幾年間，常住人口總共減少一千多萬，相當於整個哈爾濱人口消失，主要原因是生育率極低及持續的人口外流，當然是流到南方。的確，在南方各地到處都可以遇見東北人。有的人在南方和北方來來往往，有的人甚至連根拔起。今年春節期間，我在汕頭一處海濱小區和一位北方老太太搭訕，她在女兒和孫子陪同下散步，享受和煦陽光，他們一家三代三四年前從黑龍江大慶搬到這裡定居，孫子剛考上附近的重點高中。“東北太冷，汕頭氣候好，還有大海，吃得更好，女兒的脊背病患不藥而癒，我們很喜歡這裡”，老人說。我突然想，這個來自東北家庭的後人，將來會不會再回到東北闖蕩？



偶爾讀到一首思念故鄉的詩《我在遠方遙望》，當中有一段：“我時常在遠方遙望／當故鄉的風撲面而來／我總是想像著／若南方下一場大雪／是不是就變成了故鄉的模樣”。寫出在南方的北方人對遙遠的故鄉刻骨銘心的思念。那些在南方的風中流浪的東北人，看到清明節的故鄉大雪紛飛的景象，會不會產生“莫名的惆悵”，想要回一趟故鄉，去看望爹娘？



文章說，無論北方人，還是南方人，都有一種揮之不去的故鄉情結，這是每一個中國人身上共同的中華文化基因，即便到天涯海角，也不會改變。