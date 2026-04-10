美以伊“停火兩周”第三天，最新動態

中評社北京4月10日電／參考消息網報導，4月10日，美國、以色列與伊朗停火兩周進入第三天。伊朗最高領袖要求戰爭賠償，各方就霍爾木茲海峽通航問題持續展開角力。特朗普對美伊和談表示樂觀，伊朗方面則表示將前往伊斯蘭堡參加談判。與此同時，以色列與黎巴嫩真主黨武裝9日繼續交火。被特朗普敲打後，以色列方面表示準備與黎巴嫩和談，但稱必要時還會繼續打擊真主黨。



以下為截至北京時間10日上午8時的最新動態：



伊朗最高領袖要求戰爭賠償，將霍爾木茲海峽的管理推向新階段



據法新社報導，伊朗國家電視台主播9日宣讀了新任最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊的聲明。穆傑塔巴稱伊朗人民是這場鬥爭最終的勝利者，說40天前父親阿里·哈梅內伊身亡是“伊朗遭遇的最大悲劇之一”。



他在聲明中說，“我們沒有尋求戰爭，也不想要戰爭”，但“我們不會放棄我們的合法權利，在這方面，我們將整個抵抗陣線視為一個整體”，這顯然是指以色列正在打擊黎巴嫩真主黨。



穆傑塔巴還要求為戰爭中伊朗遭受的損失以及烈士和傷員索賠，稱“我們無疑將把霍爾木茲海峽的管理提升到一個新的階段”。



9日當天，數百萬伊朗民眾湧上全國各地的街頭，紀念伊朗前最高領袖阿里·哈梅內伊以及多位指揮官殉難40天。



伊朗稱魚與熊掌不可兼得，重開霍爾木茲海峽取決於美國停止“侵略”



據英國廣播公司9日報導，伊朗副外長賽義德·哈提蔔扎德說美伊停火協議包含黎巴嫩，美國必須在“戰爭與停火之間”做出選擇。



哈提蔔扎德說，美國不能一邊要求停火，一邊任由自己的盟友在黎巴嫩“發動一場大屠殺”。他表示，伊朗是在以色列“蓄意嚴重違反停火協議”後關閉了霍爾木茲海峽，一旦美國停止在中東的“侵略”，且以色列停止攻擊黎巴嫩，伊朗將根據“國際準則和國際法”，允許船只安全通過海峽。

