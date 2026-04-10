恒生推手機“打簿”　拍卡查閱交易紀錄

中評社香港4月10日電／恒生銀行宣布推出市場首創的“存摺寶”（e－Passbook）服務，將長者熟悉的“打簿”習慣移植至手機上。由即日起，持有港元存摺儲蓄戶口且沒有登記恒生個人e－Banking的客戶，只需到分行把指定手機及存摺寶綁定，日後毋須親臨分行，即可透過手機輕鬆查閱港元存摺儲蓄戶口結餘等資料。



NFC卡綁定客戶指定手機



大公報報導，存摺寶是一張實體卡，與傳統上俗稱“紅簿仔”的銀行存摺類近。恒生銀行零售銀行及財富管理業務主管李樺倫解釋，主要是考慮到長者一般覺得紅簿仔“更實在、更安心”，故此在設計上保留紅簿仔的“熟悉感”，同時透過引入科技，令長者在使用銀行服務時可更為便利。



存摺寶採用近場通訊（NFC）功能，客戶親身到分行把指定手機及存摺寶綁定之後，日後只需透過手機拍卡，即可透過恒生Mobile APP查閱港元存摺儲蓄戶口結餘、過往2年的交易紀錄，及索取過往7年的紀錄。



配合長者的使用習慣，“存摺寶”的用戶界面設計簡潔，字體更大並提供中英描述。用戶亦可根據個人習慣點選“橫向模式”，即可切換至更寬闊的顯示模式。



加強保障客戶也是銀行的關注重點之一。恒生銀行存款外匯及抵押貸款業務主管林禧彥表示，存摺寶服務遵從“一卡一機”原則，用戶只能以預先綁定的手機查閱戶口狀況。此外，存摺寶只供用戶查閱賬戶，不設轉賬功能。



李樺倫表示，存摺寶並非為了取代紅簿仔，而是為用戶提供另一個便利渠道以查閱賬戶資料，目前將採取雙軌並行策略。恒生現有逾100萬客戶使用存摺，當中五成以上是恒生的長期客戶，設立戶口超過30年。



雖然NFC並非新科技，李樺倫指出，銀行在推行服務數碼化過程中不能“一刀切”，而是要善用科技，照顧不同年齡層客戶的需要。